Η προσγείωση αμερικανικού μεταγωγικού στη Μόσχα πυροδοτεί σενάρια

Ένα όργιο φημολογίας έχει επικρατήσει τις τελευταίες ώρες, μετά την αναφορά ότι ένα μεταγωγικό αεροσκάφος των ΗΠΑ φέρεται να προσγειώθηκε στη Ρωσία. Το αεροσκάφος, το οποίο ανήκει στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και είναι τύπου Boeing C-17 Globemaster III, καταγράφηκε να προσγειώνεται σε αεροδρόμιο που βρίσκεται κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα.

Το ασυνήθιστο αυτό γεγονός έχει πυροδοτήσει μια σειρά από σενάρια, τα οποία κυμαίνονται από ένα πιθανό λάθος στα ραντάρ μέχρι και την εκδοχή μιας κρυφής επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στη Μόσχα, δεδομένου ότι αεροσκάφη αυτού του τύπου έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τη μεταφορά του.

Η καταγραφή της πτήσης από το Flightradar24

Ο ιστότοπος Flightradar24, ο οποίος είναι γνωστός για την παρακολούθηση και καταγραφή πτήσεων παγκοσμίως, ήταν αυτός που εντόπισε και δημοσιοποίησε την πορεία του αμερικανικού μεταγωγικού αεροσκάφους. Συγκεκριμένα, ο ιστότοπος κατέγραψε την πτήση του Boeing C-17 Globemaster III της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το οποίο φέρεται να προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας.

Ο ίδιος ο ιστότοπος χαρτογράφησης πτήσεων σχολίασε το γεγονός, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι επρόκειτο για «έναν ασυνήθιστο επισκέπτη στη Μόσχα σήμερα το πρωί». Η δημοσίευση αυτή συνόδευε την καταγραφή της πτήσης, υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της παρουσίας του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους στον ρωσικό εναέριο χώρο.

Η διαδρομή του αμερικανικού μεταγωγικού

Οι πληροφορίες που προέκυψαν από τον ιστότοπο Flightradar24 παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολούθησε το αεροσκάφος. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, το αεροπλάνο αναχώρησε από την αεροπορική βάση Άντριους, η οποία βρίσκεται στο Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 23 Αυγούστου.

Ο αρχικός προορισμός του αεροσκάφους ήταν η Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετονίας, όπου και παρέμεινε για δύο ημέρες. Μετά την παραμονή του στη Ρίγα, το αεροπλάνος πέταξε απευθείας προς τη Μόσχα, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή που προκάλεσε την έντονη προσοχή και τα ερωτήματα.

Το Boeing C-17 Globemaster III είναι ένα βαρύ στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη μεταφορά φορτίων σε διηπειρωτικές πτήσεις, γεγονός που καθιστά την παρουσία του στη Μόσχα ακόμα πιο αξιοσημείωτη.

Τα σενάρια για πιθανή επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ

Η φημολογία γύρω από την προσγείωση του αμερικανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στη Μόσχα ενισχύεται σημαντικά από το παρελθόν χρήσης αυτού του τύπου αεροσκάφους. Σύμφωνα με αναφορές ειδησεογραφικών μέσων, ένα παρόμοιο αεροσκάφος χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για τη μεταφορά της θωρακισμένης λιμουζίνας του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως «Beast».

Η μεταφορά αυτή έλαβε χώρα τον Μάιο του 2026, όταν ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ταξίδεψε στην Κίνα για να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ. Αυτό το γεγονός θρέφει τη φημολογία και τα σενάρια που κάνουν λόγο για μια ενδεχόμενη κρυφή επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη ρωσική πρωτεύουσα, καθώς η χρήση ενός τέτοιου αεροσκάφους συνδέεται με μετακινήσεις υψηλού προφίλ.

Η επίσημη απάντηση του Κρεμλίνου

Σχετικά με το περιστατικό της φερόμενης προσγείωσης του αμερικανικού μεταγωγικού αεροσκάφους, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, κλήθηκε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση από δημοσιογράφους.

Ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία πληροφορία για αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροπλάνο που να προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο της Μόσχας. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δεν προέβη σε καμία περαιτέρω δήλωση ή σχόλιο επί του θέματος, αφήνοντας αναπάντητα τα ερωτήματα που προκύπτουν από την καταγραφή της πτήσης.

Με πληροφορίες από: Reader