Συναγερμός στη Γερμανία: Νέο drone και στρατιωτικά εκρηκτικά κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Ανησυχία επικρατεί στη Λειψία της Γερμανίας, καθώς ένα ακόμη drone και στρατιωτικού τύπου εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε. Το εύρημα αυτό προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής σύγκρουσης μεταγωγικού αεροσκάφους της DHL με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και του εντοπισμού ενός drone εξοπλισμένου με εκρηκτικά στον χώρο του αεροδρομίου νωρίτερα τον Αύγουστο. Οι αρχές βρίσκονται σε συναγερμό, εξετάζοντας τις συνθήκες των ευρημάτων και την πιθανή σύνδεσή τους.

Το τρίτο drone και το εκρηκτικό υλικό

Σύμφωνα με πληροφορίες των δικτύων NDR και WDR, καθώς και της εφημερίδας Süddeutsche Zeitung, το τρίτο drone βρέθηκε στις 14 Αυγούστου. Ο εντοπισμός έγινε στο Καμπελσκέταλ, σε ένα χωράφι που συνορεύει με το δυτικό τμήμα του αεροδρομίου της Λειψίας.

Εκτιμάται ότι αυτό το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενδεχομένως προοριζόταν για επίθεση εναντίον ουκρανικών αεροσκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων, ωστόσο φέρεται να ήταν ελαττωματικό. Επιπλέον, στο ίδιο σημείο ανακαλύφθηκαν 50 γραμμάρια του εξαιρετικά εκρηκτικού υλικού Hexogen, γνωστού και ως Τ4. Το συγκεκριμένο υλικό προορίζεται κυρίως για στρατιωτική χρήση, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες των αρχών.

Το πρώτο περιστατικό στις 4 Αυγούστου

Ένα πρώτο drone, εξοπλισμένο με εκρηκτικά, είχε ανακαλυφθεί στις 4 Αυγούστου στον χώρο του αεροδρομίου Λειψίας-Χάλε. Το εύρημα εντοπίστηκε ανάμεσα σε ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων, προκαλώντας άμεσα συναγερμό.

Ο πυροκροτητής του συγκεκριμένου drone ήταν ελαττωματικός, μια δυσλειτουργία που πιθανότατα εμπόδισε την έκρηξή του. Αυτό το περιστατικό αποτέλεσε το έναυσμα για τις εκτεταμένες έρευνες που ακολούθησαν στην περιοχή του αεροδρομίου.

Η σύγκρουση αεροσκάφους της DHL

Την ίδια νύχτα με τον εντοπισμό του πρώτου drone, ένα αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με ένα ύποπτο αντικείμενο. Η σύγκρουση συνέβη με ταχύτητα αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων την ώρα, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές στο αεροσκάφος.

Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της έρευνας που διεξήχθη, δεν βρέθηκε ούτε drone ούτε κάποιο τμήμα του αντικειμένου με το οποίο συγκρούστηκε το αεροσκάφος. Μάλιστα, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, διατυπώνονται επιφυλάξεις σχετικά με το εάν επρόκειτο πράγματι για μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή για κάποιο πουλί.

Εντοπισμός συσκευής ελέγχου drones

Οι αρχές, στο πλαίσιο των ερευνών τους, ανακάλυψαν ακόμη μια τεχνική συσκευή. Η συσκευή αυτή βρέθηκε κοντά στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου, στο εγκαταλελειμμένο χωριό Κούρσντορφ.

Εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη συσκευή θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των drones. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς ακριβώς σχεδιάστηκε η επίθεση και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτήν τη σειρά περιστατικών.

Αντιδράσεις και υποψίες

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία χαρακτήρισε το περιστατικό ως «σοβαρή επίθεση στις υποδομές μεταφορών και logistics της Γερμανίας». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, έκανε λόγο για «σενάριο υβριδικής επίθεσης» και δεν απέκλεισε την εμπλοκή «ξένων δυνάμεων» ως δράστες. Πηγές ασφαλείας υποθέτουν ότι στον σχεδιασμό συμμετείχαν οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, ωστόσο η Ρωσία αρνείται όλες τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki