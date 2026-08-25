Η Κολομβία αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές – Καταγγελίες για εμπρησμούς και ανάπτυξη στρατού

Οι αρχές στην Κολομβία ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα την ανάπτυξη του στρατού στο δυτικό τμήμα της χώρας, καθώς η περιοχή πλήττεται από καταστροφικές φωτιές. Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια κατήγγειλε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι οι πυρκαγιές οφείλονται σε εμπρησμούς. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κρίση, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ανακάμψει από πρόσφατο ισχυρό σεισμό.

Η ανάπτυξη του στρατού και οι καταγγελίες για εμπρησμούς

Η απόφαση για την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο δυτικό τμήμα της Κολομβίας ελήφθη τη Δευτέρα, με στόχο την αντιμετώπιση των εκτεταμένων πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει. Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα X, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι φωτιές δεν είναι τυχαίες, αλλά αποτέλεσμα εμπρησμών.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του κράτους αναφέρθηκε στην παρουσία «ανδρών με μοτοσικλέτες» σε περιοχές όπου εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές, καθώς και σε υποψίες για τη χρήση επιταχυντικών ουσιών. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι δυνάμεις επιβολής της τάξης αναπτύχθηκαν με την εντολή να «ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν αυτούς που προκάλεσαν τις πυρκαγιές». Την ανάπτυξη του στρατού επιβεβαίωσε και η κυβερνήτρια του νομού Τολίμα, Αδριάνα Μαγάλι Ματίς.

Η έκταση της καταστροφής και η διεθνής βοήθεια

Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, απανθρακώνοντας πάνω από 200.000 στρέμματα δασών και καλλιεργειών. Ιδιαίτερα πληγέντος είναι ο νομός Τολίμα, όπου οι φλόγες έχουν καταστρέψει μεγάλες εκτάσεις γεωργικής γης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι ζημιές αφορούν κυρίως καλλιέργειες κίτρου, καφέ και μάνγκο, πλήττοντας σοβαρά την τοπική αγροτική παραγωγή.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς καταγράφτηκαν ταυτόχρονα πάνω από 24 εστίες φωτιάς σε διάφορες περιοχές. Αντιμέτωπος με το μέγεθος της καταστροφής, ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια ζήτησε επίσημα βοήθεια από τη Χιλή και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και στον περιορισμό της εξάπλωσής τους.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο και οι συνθήκες ξηρασίας

Οι εκτεταμένες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε μια περίοδο έντονης ξηρασίας που πλήττει την Κολομβία. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από την παρουσία του φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο έχει σημαντικές επιπτώσεις στο κλίμα της περιοχής. Ως συνέπεια του Ελ Νίνιο, παρατηρείται μείωση των βροχοπτώσεων, γεγονός που καθιστά το έδαφος ξηρότερο και πιο ευάλωτο στις πυρκαγιές.

Παράλληλα με τη μείωση των βροχοπτώσεων, το φαινόμενο Ελ Νίνιο συμβάλλει και στην άνοδο των θερμοκρασιών. Αυτός ο συνδυασμός ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών, καθιστώντας το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολο για τις αρχές.

Η χώρα σε περίοδο δοκιμασίας

Οι πυρκαγιές έρχονται να προστεθούν σε μια ήδη δύσκολη περίοδο για την Κολομβία, η οποία προσπαθεί να συνέλθει από μια άλλη μεγάλη φυσική καταστροφή. Η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με τις φλόγες ενώ ακόμη ανακάμπτει από τις συνέπειες ενός ισχυρού σεισμού που σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου.

Ο σεισμός της 10ης Αυγούστου έπληξε επίσης το δυτικό τμήμα της χώρας και άφησε πίσω του έναν τραγικό απολογισμό, με πάνω από 300 νεκρούς. Η ταυτόχρονη αντιμετώπιση δύο τόσο σοβαρών καταστροφών, των πυρκαγιών και των συνεπειών του σεισμού, δοκιμάζει τις αντοχές και τους μηχανισμούς αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Κολομβίας.

Με πληροφορίες από: Reader