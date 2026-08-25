Γερμανός δημοτικός σύμβουλος πρότεινε όργιο στο δημαρχείο για «εγγύτητα»

Μια ασυνήθιστη πρόταση έφερε στο προσκήνιο ένας δημοτικός σύμβουλος από τη Γερμανία, προτείνοντας τη διοργάνωση ενός swingers πάρτι εντός του δημαρχείου της πόλης Μάνχαϊμ. Ο 35χρονος Julian Ferrat, ο οποίος εκπροσωπεί το φιλελεύθερο κόμμα Die Mannheimer, θεωρεί ότι αυτή η πρωτοβουλία θα αποτελέσει την «απόλυτη λύση» για την επίτευξη «εγγύτητας» στη δημοτική αρχή. Η τολμηρή αυτή ιδέα παρουσιάστηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού οργάνου, το οποίο ελέγχεται από το συντηρητικό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU).

Η τολμηρή πρόταση στο Μάνχαϊμ

Ο Julian Ferrat, δημοτικός σύμβουλος στην πόλη Μάνχαϊμ της Γερμανίας, παρουσίασε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει τη μετατροπή του δημαρχείου σε χώρο διεξαγωγής ενός swingers πάρτι. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διοργάνωση ομαδικού σεξ με μέλη του δημοτικού συμβουλίου θα συνιστούσε την «κορυφαία μορφή εγγύτητας με τους πολίτες». Ο Ferrat τόνισε ότι δεν υφίσταται καμία νομοθεσία που να απαγορεύει τη διεξαγωγή τέτοιων εκδηλώσεων στους χώρους του δημαρχείου.

Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου οράματός του για την πόλη, το οποίο στοχεύει στην προώθηση μιας πιο ανοιχτής και απελευθερωμένης κουλτούρας. Η ιδέα του, όπως δήλωσε, αποσκοπεί στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της αμεσότητας μεταξύ των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων του Μάνχαϊμ.

Ο «πιο τρελός σύμβουλος» και το όραμά του

Ο 35χρονος Julian Ferrat είναι ευρέως γνωστός στη Γερμανία ως ο «πιο τρελός σύμβουλος» της χώρας, μια φήμη που έχει αποκτήσει μέσα από τις εκκεντρικές του δραστηριότητες και δημόσιες εμφανίσεις. Ο ίδιος έχει επισκεφθεί θέρετρα γυμνιστών και έχει συμμετάσχει σε φωτογραφήσεις με ελάχιστη ενδυμασία, γεγονότα που έχουν συμβάλει στην ιδιαίτερη εικόνα του.

Ως εκπρόσωπος του φιλελεύθερου κόμματος Die Mannheimer στο δημοτικό συμβούλιο, ο Ferrat έχει ένα σαφές όραμα: να μεταμορφώσει την πόλη του Μάνχαϊμ σε έναν «παράδεισο των swingers» και ένα καταφύγιο του ομαδικού σεξ χωρίς περιορισμούς. Αυτό το όραμα, όπως εξηγεί, αποτελεί τη βάση για τις ανορθόδοξες προτάσεις του, οι οποίες συχνά προκαλούν συζητήσεις στην τοπική κοινωνία και πέραν αυτής.

Το ενδιαφέρον των πολιτών και οι επόμενες κινήσεις

Η ανορθόδοξη πρόταση του Julian Ferrat έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός σημαντικού αριθμού κατοίκων. Περίπου 50 «προοδευτικοί» πολίτες έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Ο Ferrat διευκρίνισε ότι ορισμένοι από αυτούς τους 50 ανθρώπους ανήκουν ήδη στην τοπική κοινότητα των swingers, χαρακτηρίζοντάς τους ως «αυθεντικούς» συμμετέχοντες.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα άτομα που επικοινώνησαν μαζί του και τα οποία δεν γνωρίζει ακόμα προσωπικά. Ο δημοτικός σύμβουλος δήλωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα ξεκινήσει να συναντά από κοντά αυτά τα «άγνωστα» άτομα, προκειμένου να διαπιστώσει το σοβαρό τους ενδιαφέρον. Η μεγαλύτερη πρόκληση, ωστόσο, παραμένει η εξασφάλιση της απαραίτητης άδειας από το δημοτικό συμβούλιο για την υλοποίηση του σχεδίου.

Διπλός στόχος: Αποστιγματισμός και «παράδεισος» γυμνιστών

Ο Julian Ferrat έχει θέσει έναν διπλό στόχο πίσω από τις πρωτοβουλίες του. Το πρώτο σκέλος αφορά τον αποστιγματισμό της κουλτούρας του swinging, επιδιώκοντας να άρει τα ταμπού και τις προκαταλήψεις που περιβάλλουν αυτόν τον τρόπο ζωής. Πιστεύει ότι η δημόσια συζήτηση και η ορατότητα μπορούν να συμβάλουν στην αποδοχή και την κατανόηση.

Το δεύτερο σκέλος του οράματός του είναι η προώθηση του Μάνχαϊμ ως ενός «παραδείσου γυμνιστών και swingers», ανάλογου με το Cap d’Agde. Το Cap d’Agde είναι ένα γνωστό γαλλικό θέρετρο γυμνιστών, στο οποίο ο ίδιος ο Ferrat διοργάνωσε εκπαιδευτική εκδρομή πέρυσι, με τη συμμετοχή 28 ατόμων. Μέσω αυτών των ενεργειών, ο Ferrat επιδιώκει να καθιερώσει το Μάνχαϊμ ως έναν προορισμό για όσους ασπάζονται αυτή την κουλτούρα.

Με πληροφορίες από: Reader