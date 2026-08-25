Οι ΗΠΑ αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα την αφαίρεση της Συρίας από τον κατάλογο των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από 47 χρόνια παραμονής της χώρας στον εν λόγω κατάλογο, αίροντας τα τελευταία μεγάλα εμπόδια για ιδιωτικές επενδύσεις. Η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά ότι το μέτρο αυτό θα ευνοήσει την οικονομική ανάκαμψη και την επανένταξη της Συρίας στην παγκόσμια οικονομία.

Η απόφαση και το ιστορικό της

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ για την αφαίρεση της Συρίας από τον κατάλογο των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία έγινε χθες Δευτέρα. Η Συρία περιλαμβανόταν σε αυτόν τον κατάλογο για 47 συνεχή χρόνια, με την πρόσφατη απόφαση να σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην αμερικανική πολιτική.

Η πρόθεση για την αφαίρεση της Συρίας από τον κατάλογο είχε ανακοινωθεί από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές Ιουλίου. Αυτή η εξέλιξη έρχεται λιγότερα από δύο χρόνια μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ από μια συμμαχία τζιχαντιστών, γεγονός που είχε συμβεί τον Δεκέμβριο του 2024.

Αφαίρεση της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ και του επικεφαλής της

Παράλληλα με την αφαίρεση της Συρίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει στην αφαίρεση της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ από τον κατάλογο των βασικών οργανώσεων που χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές. Η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ ήταν άλλοτε γνωστή ως Μέτωπο αλ Νούσρα.

Επίσης, ο επικεφαλής της οργάνωσης, ο νυν πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα, ο οποίος άλλοτε είχε βαπτιστεί τρομοκράτης με το όνομα Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, αφαιρέθηκε και αυτός από τον κατάλογο. Το Μέτωπο αλ Νούσρα, το οποίο αποτελούσε άλλοτε παρακλάδι της αλ Κάιντα στη Συρία, είχε ανακοινώσει το 2016 τη διακοπή των δεσμών του με την αλ Κάιντα και μετονομάστηκε σε Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ.

Δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την οικονομία

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες ότι η απόφαση των ΗΠΑ προσφέρει στους Σύρους «έναν δρόμο προς την ευημερία». Ο ίδιος επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ότι το μέτρο «αίρει τα τελευταία μεγάλα εμπόδια για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στη Συρία και ευνοεί την οικονομική ανάκαμψη της χώρας όπως και την επανένταξή της στην παγκόσμια οικονομία».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, σχολίασε ότι «οι αποφάσεις που ελήφθησαν σήμερα θα ευνοήσουν επιπλέον επενδύσεις στη Συρία ώστε να προωθηθεί η πολιτική και οικονομική σταθερότητα». Αυτές οι δηλώσεις υπογραμμίζουν την προσδοκία των ΗΠΑ για θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και τη σταθερότητα της Συρίας.

Προσδοκίες για σταθερότητα και συνεργασία

Ο Τομ Μπάρακ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, χαιρέτισε την εξέλιξη μέσω ανάρτησής του στο Χ. Ο Μπάρακ χαρακτήρισε την απόφαση «ένα νέο αποφασιστικό βήμα στην εντυπωσιακή πορεία της Συρίας από την απομόνωση στη συνεργασία».

Επιπλέον, ο ειδικός απεσταλμένος τόνισε ότι η Συρία μετατρέπεται «από πηγή τρομοκρατίας σε έναν εταίρο δεσμευμένο στην παγκόσμια μάχη εναντίον της». Οι δηλώσεις αυτές σκιαγραφούν μια νέα φάση στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Συρίας, με έμφαση στη συνεργασία και τη σταθερότητα.

Με πληροφορίες από: Reader