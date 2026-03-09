Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την πρόθεση να δολοφονήσει τον νέο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εάν εκείνος δεν υποκύψει στις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δηλώσεις αυτές προέρχονται από πρώην και νυν αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα στην εφημερίδα The Wall Street Journal.

Απογοήτευση από την επιλογή του Μοτζταμπά

Ο Τραμπ φέρεται να είναι δυσαρεστημένος με την εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη. Η επιλογή του Μοτζταμπά, ο οποίος προτάθηκε μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Χαμενεΐ, έχει προκαλέσει ανησυχία στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε ότι επιθυμεί να έχει λόγο στην εκλογή του ηγέτη του Ιράν, προτού συμβεί οποιαδήποτε "άνευ όρων παράδοση".

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο περιοδικό Time, ανέφερε: «Δεν περνάω όλα αυτά για να καταλήξουμε με έναν ακόμη Χαμενεΐ», υποδηλώνοντας ότι η συνέχιση της ηγεσίας της οικογένειας Χαμενεΐ δεν είναι αποδεκτή για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ποιος είναι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, 56 ετών, είναι ιερωμένος μέσης βαθμίδας και έχει στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Πολλοί θεωρούν ότι είναι ο φυσικός διάδοχος του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα της στρατιωτικής επιχείρησης που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Παρά το γεγονός ότι η ιρανική ιδεολογία δεν υποστηρίζει την κληρονομική διαδοχή, ο Μοτζταμπά φαίνεται να έχει ισχυρούς υποστηρικτές, κυρίως στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, που είναι ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, πρόσφατα εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία δήλωναν την υποστήριξή τους στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, επισημαίνοντας την ετοιμότητά τους να δείξουν «απόλυτη υπακοή» και να θυσιαστούν για να εκπληρώσουν τις «θείες εντολές» του νέου ηγέτη.

Οι απειλές του Τραμπ κατά του Μοτζταμπά Χαμενεΐ υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την αλλαγή ηγεσίας στο Ιράν να προκαλεί περαιτέρω ανησυχίες για τη σταθερότητα στην περιοχή. Εν μέσω αυτής της αβεβαιότητας, οι δηλώσεις του πρώην προέδρου αποκαλύπτουν τις προθέσεις του σχετικά με την ιρανική πολιτική και τις στρατηγικές επιδιώξεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

