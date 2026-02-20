Το πρωινό της 19ης Φεβρουαρίου 2026 δεν ήταν ένα συνηθισμένο πρωινό για τη βρετανική μοναρχία. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία: ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο άνθρωπος που κάποτε έφερε τον τίτλο του πρίγκιπα και τη στολή του ήρωα πολέμου, συνελήφθη ανήμερα των 66ων γενεθλίων του. Η στιγμή που οι κάμερες τον «συνέλαβαν» στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, φανερά καταβεβλημένο, δεν είναι απλώς μια φωτογραφία, αλλά το τέλος μιας εποχής ακαταδίωκτου για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Από το Παλάτι στο τμήμα: Το χρονικό μιας πρωτοφανούς κρίσης

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, όταν αστυνομικοί της Thames Valley Police εμφανίστηκαν στο κτήμα Σάντρινγκχαμ. Η σύλληψη έγινε με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, μια κατηγορία που συνδέεται άμεσα με τη δράση του ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου την περίοδο 2001-2011.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν σταματά στην τυπική διαδικασία. Αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν η ταχύτητα με την οποία το Παλάτι πήρε αποστάσεις. Ο Βασιλιάς Κάρολος, με μια λιτή αλλά αυστηρή δήλωση, ξεκαθάρισε ότι «ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί», αφήνοντας τον αδελφό του ουσιαστικά μόνο του απέναντι στις αρχές.

Τα αρχεία Έπσταϊν και οι σκιές του παρελθόντος

Η έρευνα φαίνεται πως τροφοδοτήθηκε από πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που σχετίζονται με την πολύκροτη υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως:

Εξετάζονται email που δείχνουν τη διαβίβαση εμπιστευτικών κυβερνητικών πληροφοριών προς τον Έπσταϊν.

Υπάρχουν αναφορές για λίστες με «εμπορικές ευκαιρίες υψηλής αξίας» που φέρεται να μοιράστηκε ο Άντριου με τον καταδικασμένο χρηματιστή.

Η αστυνομία πραγματοποίησε εξονυχιστικές έρευνες τόσο στο Νόρφολκ όσο και στο Μπέρκσαϊρ για τον εντοπισμό περαιτέρω στοιχείων.

Μετά από 11 ώρες κράτησης, ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος, αλλά η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Η εικόνα του να προσπαθεί να κρυφτεί από τα φλας, ξαπλωμένος σχεδόν στο κάθισμα του οχήματος που τον μετέφερε μακριά από το αστυνομικό τμήμα, αποτυπώνει το μέγεθος της πτώσης.

Η επόμενη μέρα για τη Μοναρχία

Η Βρετανία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά από αιώνες που ένα τόσο υψηλόβαθμο μέλος της βασιλικής οικογένειας έρχεται αντιμέτωπο με το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης για αδίκημα που επισύρει ακόμα και ισόβια κάθειρξη. Το κλίμα στους δρόμους του Λονδίνου είναι εκρηκτικό, με πολλούς πολίτες να δηλώνουν ότι επιτέλους αποδίδεται δικαιοσύνη, ενώ άλλοι ανησυχούν για το μέλλον του θεσμού.

Πιστεύετε ότι αυτή η κίνηση του Βασιλιά Καρόλου να μην προστατεύσει τον αδελφό του θα ενισχύσει ή θα κλονίσει την εμπιστοσύνη των Βρετανών προς το Στέμμα;

Διαβάστε ακόμα: Ένταση σε νοσοκομείο: Συγγενείς απομάκρυναν βίαια 102χρονο εκατομμυριούχο μετά από κρυφό γάμο