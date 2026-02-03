Υπόθεση Επστάιν: Σοκάρουν οι ισχυρισμοί για παιδιά από την Τουρκία – Επείγουσα έρευνα από τον Εισαγγελέα της Άγκυρας

Η σκοτεινή υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν επιστρέφει με έναν ανατριχιαστικό ισχυρισμό που εμπλέκει την Τουρκία. Σύμφωνα με νέα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας στις ΗΠΑ, υπάρχουν καταγγελίες ότι ανήλικα παιδιά από την Τουρκία διακινήθηκαν προς το διαβόητο νησί του Επστάιν, βρισκόμενα σε πλήρη απόγνωση καθώς δεν μπορούσαν καν να επικοινωνήσουν λόγω της γλώσσας.

Το άνοιγμα του φακέλου στην Άγκυρα

Μπροστά στη σοβαρότητα των στοιχείων, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Άγκυρας ξεκίνησε στις 23 Δεκεμβρίου μια νέα, εκτεταμένη ποινική έρευνα. Οι αρχές σαρώνουν πλέον εκατομμύρια σελίδες εγγράφων, χιλιάδες βίντεο και εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αναζητώντας:

Ονόματα και διασυνδέσεις: Πιθανούς συνεργούς εντός Τουρκίας.



Πιθανούς συνεργούς εντός Τουρκίας. Διαδρομές διακίνησης: Πώς και από ποιους μεταφέρθηκαν τα παιδιά.



Πώς και από ποιους μεταφέρθηκαν τα παιδιά. Συνδετικά νήματα: Στοιχεία που μπορεί να «κουμπώνουν» με παλαιότερες ανεξήγητες εξαφανίσεις.

Η πολιτική πίεση και οι αντιδράσεις

Η έρευνα πυροδοτήθηκε μετά από αποκαλύψεις του βουλευτή Τουρχάν Τσομέζ, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για κορίτσια από την Τουρκία που κατέληξαν στο δίκτυο του Επστάιν. Την ίδια ώρα, η τουρκική κυβέρνηση μέσω του Κέντρου Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης (DMM) επιχειρεί να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς για «δεκάδες χιλιάδες» χαμένα παιδιά και κάνοντας λόγο για παρερμηνεία στατιστικών στοιχείων.

Ανατροπή δεδομένων

Αν και το καλοκαίρι του 2025 είχε εκδοθεί απόφαση μη άσκησης δίωξης για παρόμοιες καταγγελίες, τα νέα «βουνά» εγγράφων από τις ΗΠΑ αναγκάζουν τη δικαιοσύνη να ανοίξει ξανά την υπόθεση. Μια τουρκική ΜΚΟ πιέζει πλέον για πλήρη διαφάνεια, ζητώντας να εξεταστούν πρόσωπα από επιχειρηματικούς και κοινωνικούς κύκλους που φέρονται να είχαν επαφές με το δίκτυο.

Διαβάστε ακόμα: Ντόναλντ Τραμπ: Σενάρια για εγκεφαλικό και «καλπάζουσα» άνοια – Τι αποκαλύπτουν κορυφαίοι γιατροί