«Καζάνι που βράζει» το Ιράν, με τον ο αριθμό των νεκρών διαδηλωτών στο εσωτερικό ανεβαίνει. Όλα ξεκίνησαν όταν άνδρες των δυνάμεων της αστυνομίας ηθών του Ιράν συνέλαβαν την κουρδικής καταγωγής 22χρονη Μαχσά Αμινί στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη, επειδή εκείνη φορούσε πολύ χαλαρά την ισλαμική της μαντίλα (χιτζάμπ). Η 22χρονη Αμινί, που προερχόταν από τις δυτικές κουρδικές περιοχές του Ιράν, κατέρρευσε στο αστυνομικό τμήμα και άφησε την τελευταία της πνοή τρεις ημέρες αργότερα.

Από εκείνη την ημέρα, πλήθος κόσμου έχει βγει στους δρόμους μαζικά και διαδηλώνει. Οι νεκροί από την καταστολή έχουν ξεπεράσει τους 30, ενώ αυτό το νούμερο ίσως είναι πολύ μικρό σε σχέση με τον πραγματικό αριθμό, καθώς τα social media στη χώρα έχουν «πέσει».

Οι γυναίκες που διαδηλώνουν σκίζουν τις μαντίλες τους ενώ άλλες τις ρίχνουν στη φωτιά. Μεταξύ των γυναικών υπήρχαν και αυτές που επέλεξαν να βγάλουν τη μαντίλα τους και να κόψουν τα μαλλιά τους δημοσία θέα.

Τις τελευταίες ώρες κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα συγκλονιστικό βίντεο που φέρεται να δείχνει ένα από τα θύματα των αιματηρών διαδηλώσεων στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον φωτογράφο που ανέβασε το βίντεο, τον Afshin Ismaeli, πρόκειται για μία 16χρονη κοπέλα, την Αμίν Μαχρουφί. Δεκάδες κόσμου φαίνεται να έχουν σκύψει πάνω από τη σορό της μαθήτριας και να πενθούν για το χαμό της.

