Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη στην Κίνα – Φλόγες σε δεκάδες ορόφους

Κόλαση φωτιάς σε ουρανοξύστη στην Κίνα ύψους 218 μέτρων, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από άγνωστα αίτια σε τεράστιο ουρανοξύστη, που στεγάζει γραφεία της κρατικής κινεζικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών στη 10 εκατ. κατοίκων πόλη Τσανγκσά, πρωτεύουσα της ευρύτερης περιφέρειας, στην κεντρική Κίνα.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η φωτιά έχει σβήσει, ενώ δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί. Μάχη για την κατάσβεση έδωσαν 280 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

«Σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα», η πυρκαγιά «πιστεύεται ότι εκδηλώθηκε σε εξωτερικό τοίχο του κτιρίου» δήλωσαν πυροσβέστες της επαρχίας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

«Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και δεν βρέθηκε κανένα θύμα», υπογράμμισαν, σημειώνοντας ότι ειδοποιήθηκαν γι’αυτήν στις 15:48 τοπική ώρα (10:48 ώρα Ελλάδος).

«Η πυρκαγιά σβήστηκε γύρω στις 16:30» τοπική ώρα και «οι (τηλεφωνικές) επικοινωνίες δεν διακόπηκαν», διευκρίνισε παράλληλα η China Telecom σε μήνυμά της που αναρτήθηκε στο Weibo, επιβεβαιώνοντας την απουσία θυμάτων προς το παρόν.

Η κατασκευή του ουρανοξύστη ολοκληρώθηκε το 2000, σύμφωνα με το CCTV.

Το γεγονός ότι το κτίριο αυτό δεν ήταν τόσο παλιό θα μπορούσε να εξηγήσει εν μέρει την απουσία θυμάτων προς το παρόν, καθώς ασκήσεις πυρασφάλειας γίνονται τακτικά στα κτίρια μεγάλων πόλεων.

Ο καπνός που σχηματίστηκε «έπνιξε» την περιοχή, ενώ το κτίριο «βάφτηκε» στα μαύρα.

Έρευνες διεξάγονται για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς στο 42 ορόφων κτίριο.

Νωρίτερα, το CCTV μετέδιδε: «Πυκνός καπνός βγαίνει από το κτίριο και δεκάδες όροφοι έχουν παραδοθεί στις φλόγες».



Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν βρίσκονταν άνθρωποι μέσα στο κτίριο την ώρα του συμβάντος. Βίντεο που προβλήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια από τις πλευρές του ουρανοξύστη να έχει καλυφθεί σε όλο το ύψος της από τις φλόγες.

