Έκτακτη είδηση! Παράνομες οι αμβλώσεις στις ΗΠΑ: Επιστροφή στον Μεσαίωνα

Μια απόφαση που οδηγεί τις ΗΠΑ δεκαετίες πίσω έλαβε προ ολίγου το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών κρίνοντας ότι πρέπει απαγορεύεται για τις γυναίκες το δικαίωμα στην άμβλωση.

Έτσι, εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ δεν θα έχουν από εδώ και πέρα δικαίωμα να προχωρούν σε άμβλωση δηλαδή δεν θα έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν το ίδιο τους το σώμα. Η ιστορική απόφαση της υπόθεσης Roe v Wade ανατρέπεται μετά από σχεδόν 50 χρόνια και η μισή χώρα κάνει βήματα προς τα πίσω.

τουλάχιστον 25 πολιτείες είναι έτοιμες να θεσπίσουν νέους νόμους ή να ενεργοποιήσουν εκ νέου τον αδρανοποιημένο νόμο, ο οποίος θα καταστήσει παράνομη την πρόσβαση στην άμβλωση σε πολλές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών με σύλληψη μετά από βιασμό ή αιμομιξία.

Οι περισσότερες από αυτές τις πολιτείες βρίσκονται στα νότια των ΗΠΑ, όπως το Τέξας, η Λουιζιάνα και ο Μισισιπής. Μάλιστα, αυτές αποτελούν τις 3 από τις 13 από τις 13 πολιτείες που θα θέσουν σε ισχύ την απαγόρευση των αμβλώσεων ίσως και άμεσα ή το αργότερο τις επόμενες εβδομάδες.

Right to abortion overturned by US Supreme Court after nearly 50 years in Roe v Wade ruling https://t.co/QYu9eJrCeg