Συναγερμός στο Παρίσι, ακούστηκε ήχος μεγάλης έκρηξης

Μεγάλη έκρηξη έγινε αισθητή στο Παρίσι. Σύμφωνα με το Reuters η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε ολόκληρη την πόλη του Παρισιού και τα προάστια. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί από πού προήλθε η έκρηξη.

Αναταραχή επικράτησε στο Παρίσι και κοντινά προάστιά του το μεσημέρι, όταν ακούστηκε ήχος που παρέπεμπε σε έκρηξη. Η γαλλική αστυνομία απέδωσε το συμβάν σε μαχητικό αεροσκάφος που έσπασε το φράγμα του ήχου.



Αυτόπτες μάρτυρες είδαν τα κτήρια στα οποία διαμένουν στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας και άλλες περιοχές να σείονται, ενώ άλλοι άκουσαν την έκρηξη.

Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros



