Φώτης Ντούλος: Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ο εκατομμυριούχος ομογενής

Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι έκανε απόπειρα αυτοκτονίας - Συνελήφθη αυτό τον μήνα για τη δολοφονία της συζύγου του, Τζένιφερ Ντούλος – Αεροφωτογραφίες δείχνουν προσωπικό ασφαλείας να βρίσκεται πάνω από κάποιον πεσμένο στο έδαφος, στο σπίτι του Ντούλος στο Κονέκτικατ

Μέχρι στιγμής όπως αναμεταδίδει το ctpost δεν έχουν γίνει άλλες λεπτομέρειες γνωστές ενώ οι Αρχές δεν επιβεβαιώνουν την είδηση.



Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας συνελήφθη αυτό τον μήνα για τη δολοφονία της συζύγου του, Τζένιφερ.

Νεκρός στο σπίτι του Κονέκτικατ βρέθηκε ο ομογενής Φώτης Ντούλος, που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του. Αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε.



Αεροφωτογραφίες δείχνουν προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να βρίσκεται πάνω από έναν άνθρωπο, πιθανόν τον Φώτη Ντούλο.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα, ο ομογενής επρόκειτο να εμφανιστεί στο δικαστήριο, κάτι που δεν έγινε.

Ο Φώτης Ντούλος κατηγορείται για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του, που έχει εξαφανιστεί από τον περασμένο Μάιο. Ωστόσο το σώμα της δεν έχει βρεθεί.



Ο 52χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της δολοφονίας και απαγωγής τον Ιανουάριο για την Τζένιφερ Ντούλος. Για τη δολοφονία επικαλέστηκαν στοιχεία όπως τεστ DNA και υλικό από κάμερες. Ο ίδιος είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή στην εξαφάνιση και τη δολοφονία της. Δύο ημέρες μετά, μετά την καταβολή εγγύησης 6 εκατομμυρίων δολαρίων, του είχε επιβληθεί κατ' οίκον κράτηση.

