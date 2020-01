Σεισμός στην Τουρκία: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών - Συγκλονίζουν οι εικόνες από τις διασώσεις

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών που έπληξε χθες την ανατολική Τουρκία ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 1.030, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Ο σεισμός έπληξε την επαρχία Ελαζίγ, περίπου 550 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Άγκυρας, προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίων σε πόλεις κοντά στο επίκεντρο της δόνησης ενώ έγινε αισθητός σε αρκετές γειτονικές χώρες.

Στην Ελαγίζ σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι και τέσσερις ακόμα στη γειτονική επαρχία της Μαλάτεια, όπως ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD).

Ψάχνουν εγκλωβισμένους στα ερείπια

Σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα που μεταδόθηκαν νωρίς σήμερα, τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα χαλάσματα 12 ώρες μετά τον σεισμό. Μια ακόμα γυναίκα διεσώθη ύστερα από 13 ώρες. Σϋμφωνα με την επίσημη ενημέρωση έχουν διασωθεί 39 άτομα.

Με τους μετασεισμούς να δυσκολεύουν το έργο των σωστικών συνεργείων, συγκλονιστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας τη διάσωση ανθρώπων που πέρασαν τη νύχτα εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Η τουρκική Αρχή διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD) δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Twitter βίντεο από τη διάσωση τριών ατόμων τις τελευταίες ώρες. Η μία διάσωση έλαβε χώρα στη γειτονιά Μουσταφαπασά, στο κέντρο της Έλαζιγ, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Όπως αναφέρει σε tweet της η AFAD, στις πληγείσες περιοχές βρίσκονται αυτήν την ώρα 1.167 μέλη σωστικών συνεργείων με 18 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και 235 οχήματα.

Νωρίτερα, η AFAD είχε μοιραστεί και άλλο βίντεο με διασώσεις από την Έλαζίγ, και πιο συγκεκριμένα από τις περιοχές του κέντρου και της Γεζίν.

«Τα σπίτια μας κατέρρευσαν…δεν μπορούμε να μπούμε μέσα», δήλωσε ένας άνδρας, 32 ετών, από την πόλη Σίβρις, επίκεντρο του σεισμού. «Στο χωριό μας κάποιοι άνθρωποι σκοτώθηκαν. Εύχομαι να μας βοηθήσει ο Θεός».

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τις διασώσεις

Συγκλονίζουν οι εικόνες που μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ από διασώσεις εγκλωβισμένων σε κτίρια, που έμειναν για περισσότερες από δέκα ώρες στα χαλάσματα μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ. Η αρχή έγινε με τη διάσωση μιας γυναίκας, της Γκιουλσούμ Ιντζέ, η οποία βρισκόταν στον πέμπτο όροφο κτιρίου στην περιοχή Μουσταφαπασά και απεγκλωβίστηκε ύστερα από 11 ώρες.

Ακολούθησαν άλλες δύο διασώσεις, μία στο κέντρο του Ελαζίγ και μία στο Γκεζίν.

Λέκκας: Καμμία σχέση με την Ελλάδα ο σεισμός

Ο φονικός σεισμός στην Ανατολική Τουρκία δεν έχει καμμία σχέση με την Ελλάδα δήλωσε σήμερα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως διευκρίνισε η γεωτεκτονική σύνθεση της περιοχής που έγινε ο σεισμός είναι τελείως διαφορετική από αυτή της Ελλάδας και επίσης δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των τεκτονικών δομών που θα μπορούσε να μεταφερθεί η σεισμική δραστηριότητα στον Ελλαδικό χώρο.

Ο καθηγητής Λέκκας δεν απέκλεισε έναν νέο πολύ ισχυρό μετασεισμό ίδιου μεγέθους με τον κύριο των 6,8 ρίχτερ. Επίσης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για ορισμένους σεισμολόγους που ισχυρίζονται ότι είχαν προβλέψει τον σεισμό στην Τουρκία λέγοντας ότι "προσβάλλουν και τον εαυτό τους και όλους εμάς γιατί δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις για σεισμούς 1500 χλμ μακριά".

Ο κ. Λέκκας δήλωσε ότι θα μεταβεί τις επόμενες ώρες μαζί με συναδέλφους του στην σεισμόπληκτη περιοχή.

Επικοινωνία Μητσοτάκη με Ερντογάν - Έτοιμη η Ελλάδα να συνδράμει

