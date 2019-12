Παρίσι: Άνδρας απειλούσε αστυνομικούς με μαχαίρι

Ένας άνδρας απειλούσε αστυνομικούς με ένα μαχαίρι στην περιοχή του Παρισιού Λα Ντεφάνς.



Ο άντρας «εξουδετερώθηκε» από την αστυνομία, σύμφωνα με τη διεύθυνση της αστυνομίας και όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων

#Explosion in Blankenburg #Harz



Um 8.55 Uhr hat es eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in Blankenburg gegeben. Es gibt mehrere Verletzte. Die Evakuierung der noch im Haus befindlichen Personen findet gegenwärtig statt.#Blankenburg1312