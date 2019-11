Συναγερμός στη Χάγη για επίθεση με μαχαίρι - Πολλοί τραυματίες

Συναγερμός σήμανε σήμερα 29 Νοεμβρίου στη Χάγη, καθώς σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται την ολλανδική αστυνομία, σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι σε κεντρικό δρόμο της πόλης,

σε ένα κατάστημα πολυεθνικής αλυσίδας στη Χάγη, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Στο σημείο έχουν σπεύσει οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε γύρω στις 19.45, τοπική ώρα. Πολλά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στην περιοχή, στο κέντρο της πόλης, σε έναν από τους εμπορικότερους δρόμους.

«Επεισόδιο με μαχαίρωμα με πολλούς τραυματίες στην οδό Γκρότε Μαρκτ της Χάγης. Οι υπηρεσίες επειγόντων βρίσκονται επί τόπου», ανέφερε στο Twitter η αστυνομία. Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά κανάλια διακρίνονται ασθενοφόρα και περιπολικά, ενώ αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή και απομακρύνουν τους περαστικούς.

Σύμφωνα με τοπικούς ειδησεογραφικούς ιστοτόπους, ο δράστης έχει συλληφθεί.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το επεισόδιο είναι πολυσύχναστη και σήμερα έβριθε από κόσμο, λόγω των εκπτώσεων της Black Friday.

#BREAKING : Netherlands - Multiple people stabbed in an incident in Grote Marktstraat which is a shopping area in the centre of The Hague .

#GroteMarktstraat #Netherlands https://t.co/9VFIYGDrKC