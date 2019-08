Αλαμπάμα: Τουλάχιστον δέκα τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολικό αγώνα

Δέκα έφηβοι τραυματίσθηκαν από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια σχολικού αγώνα φούτμπολ στην Αλαμπάμα.

Όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο NBC, οι πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάστασ

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα), στο στάδιο Ladd-Peebles της πόλης Μόμπαϊλ.

10 people were injured in a shooting at a high school football game in Mobile, Alabama, police said. https://t.co/dsn360VbDr