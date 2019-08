Η οργισμένη απάντηση του Σαλβίνι στον Ρίτσαρντ Γκιρ: Πάρε τους μετανάστες στο Χόλιγουντ

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι έστρεψε τα πυρά του στον Ρίτσαρντ Γκιρ μετά την επίσκεψη του διάσημου ηθοποιού του Χόλιγουντ στο πλοίο Open Arms και τις δηλώσεις του σχετικά με τους μετανάστες.

Υπενθυμίζεται ότι ο αστέρας του Χόλιγουντ την Παρασκευή επισκέφθηκε το πλοίο μίας ισπανικής ανθρωπιστικής οργάνωσης και σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα ζήτησε από την ιταλική κυβέρνηση να πάψει “να δαιμονοποιεί ανθρώπους” και να βοηθήσει τους μετανάστες που βρίσκονται στο πλοίο.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ συνέκρινε την πολιτική κατάσταση στην Ιταλία, όπου ο αρχηγός της Λέγκας και υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι έχει επανειλημμένα αρνηθεί αιτήματα ελλιμενισμού πλοίων που διασώζουν μετανάστες, με την κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αρχηγός της Λέγκας και υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας φαίνεται πως ενοχλήθηκε από τις δηλώσεις του διάσημου ηθοποιού και δεν τις άφησε ασχολίαστες.

“Ευχαριστούμε τον γενναιόδωρο εκατομμυριούχο που εξέφρασε την ανησυχία του για την τύχη των μεταναστών του Open Arms. Μπορεί να τους πάρει όλους στο Χόλιγουντ με το ιδιωτικό του αεροσκάφος του και να τους κρατήσει στις βίλες του. Σε ευχαριστούμε Ρίτσαρντ”, είπε ο Ματέο Σαλβίνι.

