Ο δακτύλιος επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Το μέτρο του Δακτυλίου επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας και φέτος, μετά την καθιερωμένη καλοκαιρινή διακοπή. Η επανέναρξη του μέτρου αναμένεται μέσα στο φθινόπωρο, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία έναρξης θα καθοριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα με υπουργική απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι, ο δακτύλιος ενεργοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2025 και έληξε στις 24 Ιουλίου 2026.

Ο μικρός δακτύλιος και τα όριά του

Ο Μικρός Δακτύλιος οριοθετείται από μια σαφώς καθορισμένη ζώνη κεντρικών λεωφόρων και οδών. Εντός αυτής της ζώνης, απαγορεύεται η είσοδος στα οχήματα που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις κατά τις ώρες ισχύος του μέτρου. Οι οριακές λεωφόροι και οδοί που συνθέτουν τον μικρό δακτύλιο είναι οι εξής: Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Λεωφόρος Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπύρου Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλία Ηλιού, Αμβροσίου Φραντζή, Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και πάλι Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στις οριακές λεωφόρους και οδούς του Δακτυλίου η κυκλοφορία παραμένει ελεύθερη. Ωστόσο, η είσοδος στο εσωτερικό του δακτυλίου υπόκειται στους σχετικούς περιορισμούς που θέτει το μέτρο.

Ο μεγάλος δακτύλιος: πότε ενεργοποιείται

Εκτός από τον μικρό δακτύλιο, υπάρχει και ο μεγάλος δακτύλιος, ο οποίος περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας. Ο μεγάλος δακτύλιος ενεργοποιείται σπάνια και μόνο όταν το επίπεδο των ρύπων στην Αθήνα υπερβεί κάποια ιδιαίτερα αυξημένα όρια. Η απόφαση για την ενεργοποίησή του λαμβάνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Κατά τη διάρκεια ισχύος του μεγάλου δακτυλίου, απαγορεύεται η κυκλοφορία των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων εντός του μικρού δακτυλίου. Επιπλέον, η κυκλοφορία τους στον υπόλοιπο μεγάλο δακτύλιο επιτρέπεται μόνο εκ περιτροπής, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, όπως ακριβώς και στον μικρό δακτύλιο.

Εξαιρέσεις και ψηφιακές άδειες κυκλοφορίας

Η επίσημη ημερομηνία ενεργοποίησης του Δακτυλίου για τη νέα περίοδο 2026-27 αναμένεται να προσδιοριστεί τις επόμενες εβδομάδες με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων. Μαζί με την ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης, θα διευκρινιστεί επίσης και το ειδικό πλαίσιο που αφορά τις εξαιρέσεις.

Οι εξαιρέσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, ηλεκτρικά οχήματα, υβριδικά, αυτοκίνητα φυσικού αερίου/υγραερίου συγκεκριμένης τεχνολογίας, καθώς και μόνιμους κατοίκους του κέντρου. Παράλληλα, θα ανακοινωθούν και οι διαδικασίες έκδοσης των σχετικών ψηφιακών αδειών κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr