Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, 25 Αυγούστου 2026, στη λεωφόρο Φυλής, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μιας 17χρονης κοπέλας. Στο όχημα επέβαιναν συνολικά πέντε νεαρά άτομα, εκ των οποίων οι υπόλοιποι τέσσερις τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Οι συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος

Το δυστύχημα έλαβε χώρα λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Φυλής, στο ρεύμα κυκλοφορίας που οδηγεί από τη Χασιά προς τα Άνω Λιόσια. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 19χρονος οδηγός του κόκκινου αυτοκινήτου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο και στη συνέχεια ανέβηκε στο πεζοδρόμιο. Ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, καταλήγοντας με μεγάλη σφοδρότητα πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή που η κολόνα λύγισε και έπεσε, ενώ κομμάτια του αυτοκινήτου εκτινάχθηκαν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της σύγκρουσης.

Η ταυτότητα των επιβαινόντων και η κατάσταση της υγείας τους

Στο μοιραίο όχημα επέβαιναν συνολικά πέντε νεαρά άτομα: δύο 17χρονες κοπέλες, μία 18χρονη κοπέλα, ένας 17χρονος νεαρός και ο 19χρονος οδηγός. Η 17χρονη Ελευθερία, η οποία καθόταν στη θέση του συνοδηγού, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, καθώς το κεφάλι της χτύπησε στην κολόνα κατά τη σφοδρή πρόσκρουση.

Μία ακόμη 17χρονη κοπέλα νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, έχοντας υποστεί κατάγματα στα πλευρά και στη λεκάνη. Ένας 17χρονος νεαρός και η 18χρονη κοπέλα νοσηλεύονται στη Γενική Χειρουργική του ίδιου νοσοκομείου, όπου θα παραμείνουν για 24ωρη προληπτική παρακολούθηση, χωρίς να διατρέχει κίνδυνος για τη ζωή τους. Ο 19χρονος οδηγός διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, καθώς υπηρετεί στον στρατό.

Οι δραματικές στιγμές και η επέμβαση των αρχών

Αμέσως μετά το δυστύχημα, ακολούθησε μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού των πέντε νεαρών από το όχημα, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και παρέλαβαν τους τραυματίες, μεταφέροντάς τους στα νοσοκομεία.

Η είδηση του θανάτου της 17χρονης Ελευθερίας βύθισε στο πένθος την οικογένειά της. Η μητέρα της ενημέρωσε τη θεία της για το τραγικό συμβάν, ενώ ο πατέρας της άτυχης κοπέλας έφτασε στο σημείο του δυστυχήματος, υποβασταζόμενος. Στη συνέχεια, με συνοδεία ατόμων από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής, μετέβη στο νοσοκομείο όπου ενημερώθηκε για την τραγική κατάληξη της κόρης του.

Οι έρευνες της Τροχαίας και η επικινδυνότητα του δρόμου

Οι έρευνες από την Τροχαία βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και το ενδεχόμενο το αυτοκίνητο να κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα πριν την εκτροπή της πορείας του.

Το νέο αυτό δυστύχημα επαναφέρει στο προσκήνιο την επικινδυνότητα της λεωφόρου Φυλής. Στο συγκεκριμένο οδικό άξονα έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit