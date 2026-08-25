Βραζιλιάνοι άφησαν στρωμένη ζωή και καριέρες για νέα αρχή στην Αυστραλία

Ένα ζευγάρι από τη Βραζιλία, η Victoria και ο Gabriel Magliani, πήρε την απόφαση το 2023 να αφήσει πίσω του μια σταθερή ζωή και να μετακομίσει στην Αυστραλία. Εγκατέλειψαν τις καριέρες τους, το σπίτι και το αυτοκίνητό τους, ξεκινώντας από το μηδέν σε μια νέα χώρα με εντελώς διαφορετικές εργασίες. Η ιστορία τους αποτελεί παράδειγμα για όσους αναζητούν μια ριζική αλλαγή στην καθημερινότητά τους.

Η απόφαση για την αλλαγή

Η Victoria και ο Gabriel Magliani αποφάσισαν το 2023 να εγκαταλείψουν την Praia Grande, μια πόλη στις ακτές του Σάο Πάολο, και να μετακομίσουν στη Gold Coast της Αυστραλίας. Η απόφαση αυτή σήμαινε ότι άφηναν πίσω τους μια ήδη οργανωμένη ζωή, με σταθερές καριέρες, δικό τους σπίτι, αυτοκίνητο και την οικογένειά τους κοντά.

Η Victoria εργαζόταν ως φορολογική αναλύτρια σε μια πολυεθνική εταιρεία, ενώ ο Gabriel είχε μια καθιερωμένη καριέρα στον χώρο της διαφήμισης. Η Victoria είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Είχαμε μια ολοκληρωμένη ζωή στη Βραζιλία. Μητέρα, γιαγιά, οικογένεια, επαγγελματική καριέρα».

Η νέα πραγματικότητα στην Αυστραλία

Η νέα τους ζωή στην Αυστραλία ξεκίνησε με εντελώς διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Η Victoria, η οποία βρισκόταν στη χώρα με φοιτητική βίζα και παρακολουθούσε μαθήματα αγγλικών, εργάστηκε στον καθαρισμό σπιτιών και επιπλέον έκανε διανομές στον ελεύθερο χρόνο της.

Ο Gabriel, ως συνοδός στη βίζα της Victoria, στράφηκε επίσης στις διανομές και στη μεταφορά επίπλων. Αυτή η εργασία ήταν σαφώς πιο σωματικά απαιτητική σε σύγκριση με την προηγούμενη του στον τομέα της διαφήμισης. Παρά τη μεγάλη αυτή αλλαγή στις επαγγελματικές τους συνθήκες, το ζευγάρι ανέφερε ότι κατάφερνε να καλύπτει τα βασικά του έξοδα, όπως το ενοίκιο, το σχολείο και το διαδίκτυο.

Η επιλογή της Gold Coast και η αίσθηση ασφάλειας

Η επιλογή της Gold Coast ως νέου τόπου διαμονής δεν ήταν τυχαία. Το ζευγάρι επιθυμούσε να συνεχίσει να ζει κοντά στη θάλασσα και σε ένα ζεστό κλίμα, συνθήκες στις οποίες είχε συνηθίσει και στη Βραζιλία. Ένας σημαντικός παράγοντας στην απόφασή τους ήταν και η αίσθηση ασφάλειας που ένιωθαν στην καθημερινότητά τους.

Ο Gabriel είχε αναφέρει ότι η Victoria μπορούσε να επιστρέφει από τα μαθήματά της περίπου στις 21:30 και να περπατά μόνη της τη νύχτα. Ωστόσο, διευκρινίστηκε ότι αυτή αποτελεί τη δική τους προσωπική εμπειρία και δεν συνιστά στατιστική σύγκριση μεταξύ των δύο χωρών.

Οι προκλήσεις της προσαρμογής

Η προσαρμογή στη νέα τους ζωή δεν ήταν εύκολη. Η Victoria έχει περιγράψει τους πρώτους μήνες ως ιδιαίτερα απαιτητικούς, καθώς οι πολλές ώρες εργασίας άφηναν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο. «Στην αρχή σχεδόν δεν έχουμε ποιότητα ζωής, γιατί δουλεύεις από Δευτέρα έως Δευτέρα», είχε δηλώσει.

Παράλληλα, το ζευγάρι δεχόταν σχόλια από ανθρώπους που απορούσαν γιατί άφησαν τις καριέρες τους στη Βραζιλία για να καθαρίζουν σπίτια ή να κάνουν διανομές. Οι ίδιοι, όμως, δεν θεωρούσαν αυτές τις δουλειές υποβάθμιση. Τις έβλεπαν ως μέρος της προσπάθειάς τους να δημιουργήσουν μια νέα ζωή, να μάθουν τη γλώσσα, να γνωρίσουν μια διαφορετική κουλτούρα και να ζήσουν στο εξωτερικό.

Η δημιουργία του «The Rootless Couple»

Οι συνεχείς ερωτήσεις από φίλους και συγγενείς σχετικά με τη νέα τους ζωή οδήγησαν το ζευγάρι στη δημιουργία του «The Rootless Couple». Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, άρχισαν να καταγράφουν την καθημερινότητά τους στην Αυστραλία.

Το περιεχόμενό τους περιλάμβανε τις δουλειές τους, τις σπουδές τους, το κόστος ζωής, τις πολιτισμικές διαφορές, αλλά και απρόοπτα περιστατικά, όπως η εμφάνιση μιας μεγάλης αράχνης στο σπίτι τους. Το 2023, είχαν ήδη περισσότερους από 45.000 ακολούθους στο Instagram, ενώ τον Ιούλιο του 2024, ο αριθμός αυτός είχε ξεπεράσει τους 50.000.

Με πληροφορίες από: Gazzetta