Η καταγγελία 35χρονης για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία από τον εν διαστάσει σύζυγό της στη Θεσσαλονίκη

Μια 35χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας από τον 44χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, σε διαμέρισμα που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές ένα 24ωρο μετά το φερόμενο περιστατικό και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Εις βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας.

Το χρονικό της καταγγελίας

Σύμφωνα με την καταγγελία της 35χρονης, η οποία κατάγεται από τη Γεωργία, το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής. Εκείνη την ώρα, η γυναίκα βρισκόταν μαζί με τον 44χρονο εν διαστάσει σύζυγό της στο διαμέρισμα που βρίσκεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Όπως περιέγραψε η ίδια στις αρχές, ο άνδρας την εξανάγκασε, κάνοντας χρήση βίας, σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συγκατάθεσή της. Παράλληλα με τον εξαναγκασμό, η 35χρονη ανέφερε ότι ο 44χρονος τη χτύπησε στο πρόσωπο. Επιπλέον, φέρεται να της απαγόρευσε να αποχωρήσει από το διαμέρισμα, περιορίζοντας την ελευθερία της κίνησης.

Η φυγή και η προσφυγή στην αστυνομία

Λίγη ώρα μετά τα φερόμενα γεγονότα, η 35χρονη κατάφερε να αποχωρήσει από το διαμέρισμα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Αμέσως μετά την απομάκρυνσή της από τον χώρο, η γυναίκα απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές.

Στο αστυνομικό τμήμα, η 35χρονη προχώρησε στην επίσημη καταγγελία των όσων βίωσε, θέτοντας σε κίνηση τις διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η άμεση προσφυγή της στην Αστυνομία ήταν καθοριστική για την εξέλιξη των γεγονότων και τη σύλληψη του φερόμενου δράστη.

Η σύλληψη του 44χρονου εν διαστάσει συζύγου

Βάσει της καταγγελίας της 35χρονης, οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Ο 44χρονος Έλληνας εν διαστάσει σύζυγος συνελήφθη ένα 24ωρο αργότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ερευνών που ξεκίνησαν μετά την κατάθεση της γυναίκας.

Η δράση των αστυνομικών οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει τις κατηγορίες που προέκυψαν από την καταγγελία. Η ταχύτητα της αστυνομικής ανταπόκρισης υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η υπόθεση.

Η δικογραφία και η παραπομπή στον εισαγγελέα

Εις βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Η δικογραφία αυτή περιλαμβάνει τα αδικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας, όπως αναφέρεται ρητά σε επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ο συλληφθείς οδηγείται πλέον στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα μετά τη σύλληψη και τη συγκέντρωση των στοιχείων από τις αστυνομικές αρχές, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader, Enikos