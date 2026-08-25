Στον αέρα η μετακίνηση 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη

Μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη, καθώς η μεταφορά 16.500 μαθητών και μαθητριών από και προς τις σχολικές μονάδες βρίσκεται στον «αέρα». Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς χιλιάδες παιδιά κινδυνεύουν να μην έχουν εξασφαλισμένη τη μετακίνησή τους. Παρά τις προσπάθειες και τους διαδοχικούς διαγωνισμούς, δεν έχει βρεθεί οριστική λύση για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των μαθητών.

Το αδιέξοδο των διαγωνισμών

Συνολικά, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις διαδοχικοί διαγωνισμοί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών. Ωστόσο, κανένας από αυτούς τους διαγωνισμούς δεν απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς το ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες και τις εταιρείες λεωφορείων ήταν ελάχιστο ή ανύπαρκτο, οδηγώντας σε αδιέξοδο.

Μόνο τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους, αλλά η κάλυψη που μπορούν να προσφέρουν αφορά περίπου το 10% του συνολικού αριθμού των 16.500 μαθητών και μαθητριών που πρέπει να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Αυτό αφήνει ένα μεγάλο και δυσεπίλυτο κενό στην κάλυψη των αναγκών για την επερχόμενη σχολική περίοδο, επηρεάζοντας την καθημερινότητα χιλιάδων οικογενειών.

Οι περιοχές που επηρεάζονται

Το πρόβλημα της μετακίνησης αφορά κυρίως μαθητές που κατοικούν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Μεταξύ αυτών των περιοχών συγκαταλέγονται ο Λαγκαδάς, η Χαλκηδόνα και τα Κουφάλια, όπου η ανάγκη για οργανωμένη και ασφαλή μεταφορά είναι ιδιαίτερα έντονη λόγω της απόστασης από τις σχολικές μονάδες και της έλλειψης εναλλακτικών λύσεων.

Η αδυναμία εξασφάλισης μεταφορικού μέσου για τους μαθητές αυτών των περιοχών δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες για τις οικογένειες, οι οποίες καλούνται να βρουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Αυτό θέτει εν αμφιβόλω την ομαλή πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση και την ισότιμη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή.

Αναπροσαρμογή τιμών χωρίς αποτέλεσμα

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και προκειμένου να προσελκύσει ενδιαφέρον από τους μεταφορείς, η Περιφέρεια προχώρησε σε αναπροσαρμογή της τιμής αποζημίωσης. Η κίνηση αυτή έγινε βάσει νέας υπουργικής απόφασης, με στόχο να καταστεί πιο ελκυστική η συμμετοχή ιδιοκτητών και εταιρειών λεωφορείων στους διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν.

Ωστόσο, παρά την αύξηση στην τιμή της αποζημίωσης, ο διαγωνισμός δεν τελεσφόρησε και δεν υπήρξε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ιδιοκτήτες και εταιρείες λεωφορείων υποστηρίζουν ότι η αναπροσαρμοσμένη τιμή δεν επαρκεί για να καλύψει το αυξημένο κόστος που αντιμετωπίζουν λόγω των λειτουργικών τους εξόδων, όπως τα καύσιμα και η συντήρηση. Ως εκ τούτου, δεν εκδηλώνουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους.

Εναλλακτικές λύσεις και ειδικά σχολεία

Αντιμέτωπη με το συνεχιζόμενο αδιέξοδο, η Περιφέρεια εξετάζει πλέον και άλλες λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών. Μία από τις επιλογές που εξετάζονται είναι η συνεργασία με τον ΟΑΣΘ, με πιθανή προσαρμογή των δρομολογίων του οργανισμού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών.

Επίσης, εξετάζεται η παροχή περισσότερων καρτών απεριορίστων διαδρομών προς τα παιδιά, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, η Περιφέρεια έχει δεσμευτεί να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες για να καλυφθεί η μετακίνηση των παιδιών που φοιτούν στα ειδικά σχολεία, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη ευαισθησία και τις ειδικές ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών.

Με πληροφορίες από: Topontiki