Ένα αποτρόπαιο έγκλημα που παγώνει το πανελλήνιο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην καρδιά της Κυψέλης. Ένας άνδρας φέρεται να παραμόνευε έξω από ισόγειο διαμέρισμα, περιμένοντας τη στιγμή που μια μητέρα θα άφηνε μόνες τις δύο ενήλικες δίδυμες κόρες της, οι οποίες είναι άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη και σκοτεινή. Δεν πρόκειται για μια τυχαία διάρρηξη, αλλά για μια στοχευμένη επίθεση από έναν άνθρωπο που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γνώριζε την οικογένεια και τις ιδιαιτερότητές της.

Το χρονικό της κτηνωδίας

Ο δράστης, αλβανικής καταγωγής, εκμεταλλεύτηκε τα λίγα λεπτά απουσίας της μητέρας για εξωτερικές δουλειές. Μόλις εκείνη απομακρύνθηκε, εισέβαλε στο σπίτι και επιτέθηκε σεξουαλικά στη μία από τις δύο δίδυμες γυναίκες.

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει, παίρνοντας κινηματογραφικές αλλά τραγικές διαστάσεις. Η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι την ώρα που ο δράστης βρισκόταν ακόμα μέσα. Αντικρίζοντας το εφιαλτικό σκηνικό, η γυναίκα δεν λύγισε· άρπαξε ένα μαχαίρι και κυνήγησε τον εισβολέα στους δρόμους της Κυψέλης, αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή.

Η κατάσταση των θυμάτων και η καταδίωξη

Αυτό που δεν ειπώθηκε ακόμα σε όλο του το μέγεθος, είναι το τραύμα που κουβαλούν πλέον αυτά τα κορίτσια. Η νεαρή γυναίκα που υπέστη τον βιασμό έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν ο δράστης πρόλαβε να κακοποιήσει και τη δεύτερη αδελφή.

Η αστυνομία έχει ήδη στα χέρια της υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής όπου ο δράστης έχει καταγραφεί πεντακάθαρα. Η ταυτοποίησή του έχει γίνει και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Οι αρχές χειρίζονται την υπόθεση με εξαιρετική λεπτότητα, καθώς η ευαλωτότητα των θυμάτων καθιστά το έγκλημα ακόμα πιο ειδεχθές.

Πώς μπορούμε ως κοινωνία να θωρακίσουμε ουσιαστικά τα πιο ευάλωτα μέλη μας, όταν ο κίνδυνος παραμονεύει κυριολεκτικά έξω από την πόρτα τους;

