Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση του 26χρονου Αλέξη Σακελλίων: Εντοπίστηκε νεκρός στον Ισθμό

Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση του 26χρονου Αλέξη Σακελλίων: Εντοπίστηκε νεκρός στον Ισθμό

Με τον πλέον οδυνηρό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στις έρευνες για τον εντοπισμό του 26χρονου Αλέξη Σακελλίων, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το περασμένο Σάββατο. Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Πέμπτης, 19 Φεβρουαρίου, στην περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια και τους οικείους του.

Το χρονικό της εξαφάνισης
Ο Αλέξης Σακελλίων είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της 14ης Φεβρουαρίου από την περιοχή της Γλυφάδας. Η κινητοποίηση των αρχών και των εθελοντικών οργανώσεων ήταν άμεση, καθώς υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για τη σωματική του ακεραιότητα.

  • Ημερομηνία εξαφάνισης: Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026.
  • Περιοχή ίχνους: Γλυφάδα, Αττική.
  • Missing Alert: Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του έγινε την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου, από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μετά από σχετικό αίτημα της οικογένειάς του που επεσήμανε τον πιθανό κίνδυνο για τη ζωή του.

Ο εντοπισμός στον Ισθμό της Κορίνθου
Η σορός του 26χρονου βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Ισθμού. Οι αρχές κλήθηκαν στο σημείο για την περισυλλογή και την ταυτοποίηση, η οποία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τον αγνοούμενο νεαρό.

  • Σημείο εντοπισμού: Ισθμός Κορίνθου.
  • Διαδικασία έρευνας: Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 26χρονος βρέθηκε στο σημείο, προκειμένου να ριχθεί φως στα αίτια του θανάτου του.
  • Ιατροδικαστική εξέταση: Αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, το οποίο θα δώσει οριστικές απαντήσεις για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Η είδηση του θανάτου του Αλέξη Σακελλίων έχει προκαλέσει συγκίνηση στην κοινή γνώμη, καθώς η αναζήτησή του είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των τηλεοπτικών εκπομπών.

Διαβάστε ακόμα: Βιολάντα: Κατάθεση-φωτιά από μηχανικό για τις ελλείψεις στις εγκαταστάσεις προπανίου

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

«Πώς μπορεί να δολοφονείται κάποιος μπροστά σου και να μη δεις;»: Οι αντιφάσεις του αρχιφύλακα στον Δομοκό
Κοινωνία

«Πώς μπορεί να δολοφονείται κάποιος μπροστά σου και να μη δεις;»: Οι αντιφάσεις του αρχιφύλακα στον Δομοκό

Αγρίνιο: Δείτε την σοκαριστική πτώση 57χρονου από μπαλκόνι
Κοινωνία

Αγρίνιο: Δείτε την σοκαριστική πτώση 57χρονου από μπαλκόνι

Κιβωτός του Κόσμου: Ένταση και απρόβλεπτη εξέλιξη στο Εφετείο – Αύριο η απόφαση
Κοινωνία

Κιβωτός του Κόσμου: Ένταση και απρόβλεπτη εξέλιξη στο Εφετείο – Αύριο η απόφαση

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Κοινωνία

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Τα δύο πρόσωπα του καιρού το τριήμερο της Αποκριάς: Η πρόγνωση του Γ. Τσατραφύλλια
Ο Καιρός

Τα δύο πρόσωπα του καιρού το τριήμερο της Αποκριάς: Η πρόγνωση του Γ. Τσατραφύλλια