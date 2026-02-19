Με τον πλέον οδυνηρό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στις έρευνες για τον εντοπισμό του 26χρονου Αλέξη Σακελλίων, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το περασμένο Σάββατο. Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Πέμπτης, 19 Φεβρουαρίου, στην περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια και τους οικείους του.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο Αλέξης Σακελλίων είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της 14ης Φεβρουαρίου από την περιοχή της Γλυφάδας. Η κινητοποίηση των αρχών και των εθελοντικών οργανώσεων ήταν άμεση, καθώς υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για τη σωματική του ακεραιότητα.

Ημερομηνία εξαφάνισης: Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026.



Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026. Περιοχή ίχνους: Γλυφάδα, Αττική.



Γλυφάδα, Αττική. Missing Alert: Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του έγινε την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου, από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μετά από σχετικό αίτημα της οικογένειάς του που επεσήμανε τον πιθανό κίνδυνο για τη ζωή του.

Ο εντοπισμός στον Ισθμό της Κορίνθου

Η σορός του 26χρονου βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Ισθμού. Οι αρχές κλήθηκαν στο σημείο για την περισυλλογή και την ταυτοποίηση, η οποία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τον αγνοούμενο νεαρό.

Σημείο εντοπισμού: Ισθμός Κορίνθου.



Ισθμός Κορίνθου. Διαδικασία έρευνας: Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 26χρονος βρέθηκε στο σημείο, προκειμένου να ριχθεί φως στα αίτια του θανάτου του.



Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 26χρονος βρέθηκε στο σημείο, προκειμένου να ριχθεί φως στα αίτια του θανάτου του. Ιατροδικαστική εξέταση: Αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, το οποίο θα δώσει οριστικές απαντήσεις για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Η είδηση του θανάτου του Αλέξη Σακελλίων έχει προκαλέσει συγκίνηση στην κοινή γνώμη, καθώς η αναζήτησή του είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των τηλεοπτικών εκπομπών.

