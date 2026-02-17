Τέλος στο θρίλερ που εκτυλίχθηκε στα Σπάτα έδωσαν οι άνδρες της ΟΠΚΕ τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, προχωρώντας στη σύλληψη του Χρήστου Μαυρίκη. Ο διαβόητος «αρχικοριός», που στο παρελθόν είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο με την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, πρωταγωνίστησε σε ένα νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στον αέρα, κινητοποιώντας ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτές.

Το χρονικό της έντασης και η σύλληψη στους θάμνους

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή Ήμερο Πεύκο, όταν ο 72χρονος ενεπλάκη σε επεισόδιο με έναν άνδρα αλβανικής υπηκοότητας.

Οι πυροβολισμοί: Ο Μαυρίκης φέρεται να έβγαλε καραμπίνα και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, προκαλώντας πανικό στη γειτονιά.

Το «ταμπούρωμα»: Αμέσως μετά κλείστηκε στο σπίτι του, με τις αρχές να πιστεύουν ότι παραμένει οχυρωμένος εντός της οικίας.

Η έφοδος και η απόδραση: Όταν οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας εισέβαλαν στο σπίτι γύρω στα μεσάνυχτα, διαπίστωσαν ότι ο δράστης είχε καταφέρει να διαφύγει.

Ο εντοπισμός: Μετά από έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, ο Μαυρίκης εντοπίστηκε να κρύβεται σε θάμνους παρακείμενου οικοπέδου, όπου και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Παραβίαση του κατ' οίκον περιορισμού

Η υπόθεση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον καθώς ο Χρήστος Μαυρίκης δεν ήταν ελεύθερος, αλλά τελούσε υπό καθεστώς ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Το «βραχιολάκι»: Από τον Μάιο του 2025, του είχε επιβληθεί ο περιορισμός κατ’ οίκον με βραχιολάκι.

Από τον Μάιο του 2025, του είχε επιβληθεί ο περιορισμός κατ’ οίκον με βραχιολάκι. Η αιτία του περιορισμού: Η ποινή αφορούσε την εμπλοκή του σε υπόθεση κακουργηματικής δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή, στον οποίο φέρεται να έστειλε επιστολή ζητώντας παρέμβαση σε υπόθεσή του έναντι αμοιβής.

Η ποινή αφορούσε την εμπλοκή του σε υπόθεση κακουργηματικής δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή, στον οποίο φέρεται να έστειλε επιστολή ζητώντας παρέμβαση σε υπόθεσή του έναντι αμοιβής. Η αποτυχία της επιτήρησης: Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του μέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης, καθώς ένας υπόδικος με βαρύ ποινικό παρελθόν κατάφερε όχι μόνο να κατέχει όπλο, αλλά και να βγει από το σπίτι του χωρίς να αποτραπεί εγκαίρως η δράση του.

Ποιος είναι ο Χρήστος Μαυρίκης

Το όνομα του Χρήστου Μαυρίκη είναι ταυτισμένο με μερικές από τις πιο σκοτεινές σελίδες της μεταπολιτευτικής ιστορίας.

Υπόθεση Υποκλοπών 1989: Έ γινε γνωστός ως ο άνθρωπος που εκτελούσε τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ.



γινε γνωστός ως ο άνθρωπος που εκτελούσε τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ. Δικαστικές διαμάχες: Έχει καταδικαστεί επανειλημμένα για απόπειρες δωροδοκίας ανώτατων δικαστικών λειτουργών, όπως της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα.

Η νέα αυτή εμπλοκή του με τη δικαιοσύνη αναμένεται να οδηγήσει σε αυστηροποίηση των όρων κράτησής του, καθώς η παραβίαση του περιορισμού και η χρήση όπλου θεωρούνται ιδιαίτερα επιβαρυντικά στοιχεία.

