Η σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε την Αττική το βράδυ της Τετάρτης (11/02) και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (12/02) προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές αρκετών περιοχών.

Τα προβλήματα στο λεκανοπέδιο

Στο Πικέρμι, η ένταση των φαινομένων οδήγησε στην υπερχείλιση του ρέματος «Βάρδα». Ως αποτέλεσμα, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ήμερου Πεύκου διεκόπη και στα δύο ρεύματα για αρκετές ώρες, με τις αρχές να αποκαθιστούν την κίνηση λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα.

Στην περιοχή του Πολυγώνου και της Νέας Φιλοθέης, καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές στο οδόστρωμα:

Οδός Αγαμέμνωνος Μεταξά: Διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Χατζοπούλου λόγω καθίζησης.



Διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Χατζοπούλου λόγω καθίζησης. Οδός Ασημακοπούλου: Κλειστό τμήμα από το ύψος της οδού Μάριου Βάρβογλη εξαιτίας συσσώρευσης φερτών υλικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή του Πολυγώνου βρίσκονταν σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες, γεγονός που σε συνδυασμό με τη βροχή οδήγησε στις καθιζήσεις.

Σοβαρές καταστροφές στην περιφέρεια

Εκτός Αττικής, η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην Ηλεία και την Πρέβεζα:

Δίβρη Ηλείας: Το χωριό παραμένει αποκλεισμένο λόγω μεγάλης καθίζησης στην Εθνική Οδό Πατρών-Τριπόλεως, καθιστώντας αδύνατο τον ανεφοδιασμό των κατοίκων.

Μύτικας Πρέβεζας: Ο παραλιακός δρόμος παρουσιάζει εικόνα καταστροφής μετά από κατολίσθηση. Σκαπτικά μηχανήματα επιχειρούν στο σημείο για την απομάκρυνση όγκων χώματος και πέτρας.

Πύργος: Σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση, καθώς και προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεχίζει να δέχεται κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ συνεργεία των Δήμων εργάζονται για τον καθαρισμό των δρόμων από φερτά υλικά.

