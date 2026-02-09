Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» το κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι στην πλατεία Κύπρου, στην Καλλιθέα.

Οι γιατροί έδωσαν υπεράνθρωπη μάχη επί 40 λεπτά για να την επαναφέρουν, με το παιδί να παραμένει διασωληνωμένο.

Τα βασικά σημεία της τραγωδίας:

Το περιστατικό: Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον 26χρονο πατέρα του στην πλατεία το βράδυ της Κυριακής (8/2), όταν ξέφυγε της προσοχής του και βρέθηκε μέσα στο νερό.

Η διάσωση: Περαστικοί έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν πρώτοι και προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, ενώ η μεταφορά στο νοσοκομείο έγινε με περιπολικό για να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος.

Το ιατρικό παράδοξο: Ενώ οι γιατροί αρχικά εκτίμησαν την ηλικία του παιδιού στα 2 έτη λόγω της ανάπτυξής του, οι γονείς δήλωσαν πως είναι 5 ετών.

Οι συλλήψεις: Ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα συνελήφθησαν με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου και οδηγούνται σήμερα στον Εισαγγελέα.

