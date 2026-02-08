ΑΠΘ: «Θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών» το προαύλιο της Πολυτεχνικής – Στο τραπέζι η ελεγχόμενη πρόσβαση

ΑΠΘ: «Θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών» το προαύλιο της Πολυτεχνικής – Στο τραπέζι η ελεγχόμενη πρόσβαση

Σε μετωπική σύγκρουση με τις ομάδες που προκάλεσαν τα σοβαρά επεισόδια τα ξημερώματα του Σαββάτου προχωρούν οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ. Με μια ανακοίνωση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, το Πανεπιστήμιο καταγγέλλει μια «θλιβερή μειοψηφία» και προαναγγέλλει μέτρα για τον έλεγχο της εισόδου στο ίδρυμα.

«Ποιοι σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;»
Οι πρυτανικές αρχές θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για την ταυτότητα των εμπλεκομένων, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την παρουσία εξωπανεπιστημιακών στοιχείων:

Ποιοι είναι οι «επαναστάτες»; Η διοίκηση του ΑΠΘ αναρωτιέται πόσοι από αυτούς είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν υπήρξε έλεγχος στους παρείσακτους.
Τέλος στη «φοβική απραξία»: Οι αρχές ξεκαθαρίζουν πως το ίδρυμα δεν θα υποκύψει στις απειλές «αντιδραστικών στοιχείων» που πλήττουν το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο.

Ελεγχόμενη πρόσβαση «εδώ και τώρα»
Η ανακοίνωση καταλήγει με μια σημαντική είδηση: την άμεση εξέταση για την ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου. Μετά τον τραυματισμό αστυνομικού και τις καταστροφές περιουσιών, η διοίκηση θεωρεί ότι «ήρθε η ώρα» για αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας ώστε να προστατευτεί η ακαδημαϊκή κοινότητα.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στη Χίο: Η επίσημη εκδοχή του Λιμενικού για τη σφοδρή σύγκρουση – «Συνθήκες πολέμου» στο Αιγαίο

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Φρίκη στον Βόλο: Μητέρα φωτογράφιζε την 7χρονη κόρη της σε άσεμνες στάσεις – Το χαμένο κινητό που την πρόδωσε
Κοινωνία

Φρίκη στον Βόλο: Μητέρα φωτογράφιζε την 7χρονη κόρη της σε άσεμνες στάσεις – Το χαμένο κινητό που την πρόδωσε

Τραγωδία στη Βιολάντα: Κατασκευαστικό σφάλμα έδειξε την έκρηξη – Το δρομολόγιο του θανάτου για το προπάνιο
Κοινωνία

Τραγωδία στη Βιολάντα: Κατασκευαστικό σφάλμα έδειξε την έκρηξη – Το δρομολόγιο του θανάτου για το προπάνιο

Απόφαση - βόμβα για το αφορολόγητο των 800.000€: Ανατροπή στις γονικές παροχές
Οικονομία

Απόφαση - βόμβα για το αφορολόγητο των 800.000€: Ανατροπή στις γονικές παροχές

Σκάνδαλο «Penisgate» στο άλμα με σκι: Ενέσεις στο πέος για μεγαλύτερα άλματα
Αθλητικά

Σκάνδαλο «Penisgate» στο άλμα με σκι: Ενέσεις στο πέος για μεγαλύτερα άλματα

Οι Εξελίξεις της Ημέρας 7 Φεβρουαρίου: Από το τελεσίγραφο στην Ουκρανία μέχρι τα 22άρια του καιρού και τα tips για το ρεύμα
Επικαιρότητα

Οι Εξελίξεις της Ημέρας 7 Φεβρουαρίου: Από το τελεσίγραφο στην Ουκρανία μέχρι τα 22άρια του καιρού και τα tips για το ρεύμα