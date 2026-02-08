Σε μετωπική σύγκρουση με τις ομάδες που προκάλεσαν τα σοβαρά επεισόδια τα ξημερώματα του Σαββάτου προχωρούν οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ. Με μια ανακοίνωση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, το Πανεπιστήμιο καταγγέλλει μια «θλιβερή μειοψηφία» και προαναγγέλλει μέτρα για τον έλεγχο της εισόδου στο ίδρυμα.

«Ποιοι σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;»

Οι πρυτανικές αρχές θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για την ταυτότητα των εμπλεκομένων, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την παρουσία εξωπανεπιστημιακών στοιχείων:

Ποιοι είναι οι «επαναστάτες»; Η διοίκηση του ΑΠΘ αναρωτιέται πόσοι από αυτούς είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν υπήρξε έλεγχος στους παρείσακτους.

Τέλος στη «φοβική απραξία»: Οι αρχές ξεκαθαρίζουν πως το ίδρυμα δεν θα υποκύψει στις απειλές «αντιδραστικών στοιχείων» που πλήττουν το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο.

Ελεγχόμενη πρόσβαση «εδώ και τώρα»

Η ανακοίνωση καταλήγει με μια σημαντική είδηση: την άμεση εξέταση για την ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου. Μετά τον τραυματισμό αστυνομικού και τις καταστροφές περιουσιών, η διοίκηση θεωρεί ότι «ήρθε η ώρα» για αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας ώστε να προστατευτεί η ακαδημαϊκή κοινότητα.

