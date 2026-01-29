«Μου στέρησαν το στήριγμά μου». Ο γιος της αδικοχαμένης Σταυρούλας Μπουκουβάλα ξεσπά μετά την κηδεία της μητέρας του, περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε η 47χρονη. Οι καταγγελίες για «τριτοκοσμικό κρατήρα» και η υπόσχεση για δικαίωση.



«Δεν ήταν η μοίρα της, κάποιοι την επέβαλαν»

Ο νεαρός Άγγελος, ένα από τα τρία παιδιά της Σταυρούλας, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» λίγα λεπτά μετά το τελευταίο αντίο, συγκλόνισε το πανελλήνιο με τα λόγια του. Με τρεμάμενη φωνή περιέγραψε μια μητέρα που θυσιαζόταν καθημερινά για να ζήσει την οικογένειά της σε ένα περιβάλλον που η ίδια θεωρούσε επικίνδυνο.

Ο βίαιος θάνατος: «Δεν περίμενα ότι θα καίγεται για ώρες στους 1.000 βαθμούς. Έφυγε άδικα και βίαια», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η μητέρα του έπρεπε να φύγει από τη ζωή στα βαθιά της γεράματα και όχι στα 47 της.

Καταγγελίες για το εργοστάσιο: Ο Άγγελος χαρακτήρισε το χώρο εργασίας ως «τριτοκοσμικό κρατήρα», καταγγέλλοντας έλλειψη πρόνοιας για τους εργαζόμενους και ένα «μπάχαλο» στη διεύθυνση της επιχείρησης.

Η υπόσχεση για τιμωρία: «Δεν θα σταματήσει κανείς μέχρι να πάνε φυλακή όσοι φταίνε. Θα κάνω τα πάντα για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι».

Το χρονικό του τρόμου στο υπόγειο

Ενώ οι συγγενείς αποχαιρετούν τα θύματα, τα στοιχεία της Πυροσβεστικής σοκάρουν:

Πολύμηνη διαρροή: Υπήρξε διαφυγή προπανίου που διήρκεσε μήνες, με το αέριο να συσσωρεύεται στο υπόγειο μέσω του εδάφους. Μοιραίος σπινθήρας: Η έκρηξη προκλήθηκε από σπινθήρα σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, εγκλωβίζοντας τις πέντε γυναίκες στο υπόγειο. Τραγική λεπτομέρεια: Οι πέντε εργαζόμενες βρέθηκαν νεκρές η μία πολύ κοντά στην άλλη, γεγονός που δείχνει την προσπάθειά τους να σωθούν μαζί τα τελευταία δευτερόλεπτα.



Σε κλίμα οδύνης η κηδεία στην Καρδίτσα

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας. Η φιλαρμονική του δήμου απέδωσε τιμές, ενώ μια μακρά πομπή συνόδευσε τη Σταυρούλα στην τελευταία της κατοικία. Το πένθος παραμένει βαρύ, καθώς αύριο θα τελεστούν οι κηδείες των τελευταίων δύο θυμάτων της τραγωδίας.

