Δραματικές ώρες για την οικογένεια του Αλέξη Τσικόπουλου. Μετά από 42 ημέρες αγωνίας, οι ομάδες του ΟΦΚΑΘ εγκαταλείπουν το νησί χωρίς αποτέλεσμα. Η τελευταία επικοινωνία με τον πατέρα του και η φωτογραφία μέσω AI.

Μια από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις εξαφάνισης των τελευταίων ετών στην Κρήτη φαίνεται να οδηγείται σε αδιέξοδο. Σήμερα, Κυριακή (18/1), οι εθελοντές του ΟΦΚΑΘ που ταξίδεψαν από τη Θεσσαλονίκη για να βρουν τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, αναχώρησαν από το νησί, αφήνοντας πίσω τους μια σπαρακτική σιωπή.

Τέσσερις ημέρες μάχης με το χιόνι και τη βροχή

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε Χανιά και Ρέθυμνο, με τους εθελοντές να ελέγχουν εξονυχιστικά μοναστήρια, ποιμνιοστάσια και δασικές εκτάσεις. Παρά τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής και drones, οι κακές καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν το έργο τους, και η χθεσινοβραδινή σύσκεψη κατέληξε στην οδυνηρή απόφαση: οι έρευνες στο πεδίο σταματούν.

Το χρονικό της εξαφάνισης που συγκλόνισε το Ηράκλειο

Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025. Ο Αλέξης, ειδικευόμενος γιατρός στο Βενιζέλειο, τηλεφώνησε στον πατέρα του λέγοντας πως «δεν είναι καλά». Από τότε, το κινητό του έκλεισε για πάντα. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε με βλάβη στον Αποκόρωνα, αλλά ο ίδιος παρέμενε άφαντος.

Η έκκληση της οικογένειας και η φωτογραφία AI

Η οικογένεια του Αλέξη, που συμμετείχε ενεργά στις έρευνες, απευθύνει νέα σπαρακτική έκκληση. Στη δημοσιότητα έχει δοθεί μια φωτογραφία του 33χρονου, επεξεργασμένη με Τεχνητή Νοημοσύνη, που δείχνει πώς μπορεί να είναι η σημερινή του εικόνα μετά από 42 ημέρες ταλαιπωρίας.

Οι Αρχές συνεχίζουν πλέον τις έρευνες «διακριτικά», ελπίζοντας σε ένα σημάδι ζωής που θα δώσει τέλος στον εφιάλτη.

