Δεν άντεξε τον χαμό του βιός του ένας 55χρονος κτηνοτρόφος στη Βροντού Πιερίας. Λίγες ημέρες μετά την υποχρεωτική θανάτωση των 1.000 προβάτων του λόγω της ευλογιάς, ο άτυχος άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 55χρονος βρέθηκε κρεμασμένος στην αποθήκη του σπιτιού του από τον ίδιο του τον αδελφό. Σύμφωνα με μαρτυρίες της οικογένειας στο "Live News", ο κτηνοτρόφος είχε καταρρεύσει ψυχολογικά από τη στιγμή που οι αρχές προχώρησαν στη θανάτωση του κοπαδιού του (400 πρόβατα και 600 αρνιά).

«Τον έβλεπα κακόκεφο, δεν ήταν ο ίδιος», δήλωσε συντετριμμένος ο αδελφός του, περιγράφοντας πως ο 55χρονος έφυγε από μπροστά στη μητέρα του για να πάει στην αποθήκη όπου γράφτηκε ο τραγικός επίλογος.

«Δεν ήταν το οικονομικό, ήταν το ψυχολογικό», τόνισε ο ξάδελφός του, εξηγώντας ότι ο άνθρωπος αυτός μεγάλωσε μέσα στα ζώα, τα ξεγεννούσε ο ίδιος και τα θεωρούσε μέλη της οικογένειάς του.

Η είδηση έχει προκαλέσει κύμα οργής στους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι κάνουν λόγο για «οικονομική και ψυχολογική γενοκτονία» του κλάδου τους λόγω της επιδημίας ευλογιάς.

