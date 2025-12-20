1.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο: Η κίνηση Δήμου στην Ήπειρο που στέλνει μήνυμα απέναντι στο δημογραφικό

Μια στοχευμένη πρωτοβουλία με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο θέτει σε εφαρμογή ο Δήμος Σουλίου, επιχειρώντας να ανακόψει την πληθυσμιακή συρρίκνωση που τα τελευταία χρόνια πλήττει την περιοχή. Η δημοτική αρχή αποφάσισε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται, στέλνοντας σήμα στήριξης στις νέες οικογένειες και στους κατοίκους που επιμένουν να ζουν και να δημιουργούν στον τόπο τους.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το δημογραφικό πρόβλημα έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Στο Σούλι, πολλά χωριά με έντονο ιστορικό αποτύπωμα βλέπουν τον πληθυσμό τους να μειώνεται δραματικά, με τις νεότερες γενιές να αναζητούν επαγγελματικές ευκαιρίες εκτός περιοχής.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, το μέτρο δεν περιορίζεται σε έναν απλό οικονομικό χαρακτήρα. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένα πρώτο, έμπρακτο βήμα ενθάρρυνσης για όσους σκέφτονται να μείνουν, να επιστρέψουν ή να ξεκινήσουν οικογένεια στον δήμο. Το ποσό προορίζεται να καλύψει βασικές ανάγκες των πρώτων μηνών ζωής ενός παιδιού, από βρεφικό εξοπλισμό έως είδη καθημερινής φροντίδας, σε μια περίοδο που τα έξοδα για τους νέους γονείς είναι αυξημένα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συμβολική διάσταση της απόφασης. Σε έναν τόπο που δοκιμάζεται από τη γήρανση του πληθυσμού και τις οικονομικές δυσκολίες, η στήριξη της γέννησης νέας ζωής αντιμετωπίζεται ως επένδυση στο μέλλον και ως δήλωση ότι η τοπική κοινωνία δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια αναγέννησης.

Η ενίσχυση αφορά τόσο τις οικογένειες που διαμένουν ήδη στον δήμο όσο και νέα ζευγάρια με δεσμούς με την περιοχή, που εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής. Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι τέτοιες παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με ευρύτερες πολιτικές στήριξης της απασχόλησης και της τοπικής οικονομίας, μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για σταδιακή δημογραφική ανάκαμψη.

Ο Δήμος Σουλίου, που συγκροτήθηκε το 2011 από τη συνένωση των πρώην δήμων Αχέροντα και Παραμυθιάς και της Κοινότητας Σουλίου, εκτείνεται ανάμεσα στους ποταμούς Καλαμά και Αχέροντα, με διοικητικό κέντρο την Παραμυθιά. Με ιστορία που ξεπερνά τα σύγχρονα διοικητικά όρια, επιχειρεί σήμερα να συνδέσει το παρελθόν με ένα βιώσιμο και ζωντανό μέλλον, ξεκινώντας από το πιο βασικό: τη στήριξη της οικογένειας και της νέας ζωής.

