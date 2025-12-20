Ανάσα για χιλιάδες κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων φέρνει η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ψηφίστηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προβλέπει αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η ρύθμιση αφορά την αναστολή πλειστηριασμών, κατασχέσεων και αποβολών, δίνοντας κρίσιμο χρόνο σε έναν κλάδο που δοκιμάζεται από μια από τις πιο παρατεταμένες και σύνθετες επιζωοτίες που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η ελληνική αιγοπροβατοτροφία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το μέτρο προστίθεται στο ευρύτερο πλέγμα στήριξης που περιλαμβάνει ήδη αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα, κάλυψη δαπανών ζωοτροφών και οικονομική ενίσχυση λόγω απώλειας εισοδήματος.

Μια επιζωοτία χωρίς προηγούμενο

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων δεν είναι άγνωστη νόσος, ιδίως στις ακριτικές περιοχές της χώρας. Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, Κατερίνα Μαρίνου, για δεκαετίες η νόσος αντιμετωπιζόταν με ένα αυστηρό αλλά αποτελεσματικό πρωτόκολλο: καθολική θανάτωση των κοπαδιών, υγειονομική ταφή και δημιουργία ζωνών προστασίας και επιτήρησης.

Η εικόνα άρχισε να αλλάζει το 2014, όταν η νόσος εξαπλώθηκε σε ευρύτερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, φτάνοντας έως την Πιερία. Ωστόσο, η σημερινή επιζωοτία χαρακτηρίζεται από πρωτόγνωρη διάρκεια και ένταση.

Από τις 21 Αυγούστου 2024 έως σήμερα, έχουν καταγραφεί 1.911 κρούσματα σε 2.365 εκτροφές, οδηγώντας στη θανάτωση περισσότερων από 441.000 αιγοπροβάτων. Σε ολόκληρες περιοχές, η συντριπτική πλειονότητα των κοπαδιών έχει χαθεί, με τους παραγωγούς να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους.

Στο επίκεντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων

Η έκταση της κρίσης, σε συνδυασμό με τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί μέσω διαδοχικών εκτελεστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει φέρει τη διαχείριση της ευλογιάς στο επίκεντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Όπως σημειώνει η κ. Μαρίνου, είναι η πρώτη φορά που μια ζωονόσος εντάσσεται με τέτοια ένταση στη διεκδικητική ατζέντα των παραγωγών, με βασικό αίτημα την άμεση εφαρμογή εμβολιασμών ώστε να σταματήσουν οι μαζικές θανατώσεις.

Γιατί ο εμβολιασμός δεν είναι απλή λύση

Παρότι ο εμβολιασμός προβάλλεται ως λύση από τους κτηνοτρόφους, το ΥΠΑΑΤ ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο ζήτημα. Υπάρχουν κρίσιμα επιστημονικά ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητα των εμβολίων, τη διάρκεια της ανοσίας και τη δυνατότητα διάκρισης μεταξύ φυσικής μόλυνσης και εμβολιασμού.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων, χωρίς εμβολιασμό αρκούν έξι μήνες από το τελευταίο κρούσμα για την υποβολή αίτησης απαλλαγής από τη νόσο. Αντίθετα, μετά από εμβολιαστική εκστρατεία απαιτείται διάστημα τουλάχιστον τριών ετών, γεγονός που καθιστά την απόφαση ιδιαίτερα δύσκολη.

Παράλληλα, ακόμη και με εμβολιασμό, τα μέτρα εκρίζωσης παραμένουν υποχρεωτικά σε κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Αναστολή μέτρων και στόχος η επανεκκίνηση

Η αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων στοχεύει στο να δοθεί χρόνος ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η παραγωγική δραστηριότητα και να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στην αιγοπροβατοτροφία, χωρίς πρόσθετες οικονομικές πιέσεις.

Όπως τονίζεται από το ΥΠΑΑΤ, η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, οι εντατικοί έλεγχοι και η συμμόρφωση όλων των εμπλεκομένων αποτελούν βασική προϋπόθεση για τον περιορισμό και, τελικά, την εκρίζωση ενός επίμονου νοσήματος που έχει δοκιμάσει τις αντοχές της ελληνικής κτηνοτροφίας.

