Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου στη Λούτσα, καθώς ο 29χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε έναν 24χρονο, τραυματίζοντας σοβαρά την 21χρονη σύντροφό του, ζήτησε σήμερα εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί. Όπως έγινε γνωστό, στη δικογραφία προστέθηκαν νέα στοιχεία, τα οποία η υπεράσπισή του ζήτησε χρόνο να μελετήσει.

Ο κατηγορούμενος, εμφανώς καταβεβλημένος σύμφωνα με τον συνήγορό του, δηλώνει ότι βρίσκεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και εκφράζει «ειλικρινή συγγνώμη» προς την οικογένεια του θύματος και τους τραυματίες. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος εντείνουν τη δημόσια οργή.

Κοκαΐνη και αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου

Οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο οδηγός είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, ενώ παράλληλα στο αίμα του ανιχνεύθηκαν 0,63 mg αλκοόλ ανά λίτρο – ποσότητα σημαντικά πάνω από το επιτρεπτό όριο, που βάσει ΚΟΚ είναι 0,50 γραμμάρια/λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο αλκοτέστ που έγινε με συσκευή εκπνοής είχε δείξει αρνητικό αποτέλεσμα, ωστόσο οι αιματολογικές εξετάσεις ανέτρεψαν πλήρως την εικόνα.

Βαρύ κατηγορητήριο και σκοτεινό παρελθόν

Ο 29χρονος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή αντιμέτωπος με ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες, καθώς πέρα από την υπέρβαση ταχύτητας και τους επικίνδυνους ελιγμούς, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών.

Παράλληλα, έχει ποινικό ιστορικό που περιλαμβάνει συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ είχε εμπλακεί και σε τροχαίο το 2020, όταν είχε εντοπιστεί θετικός στη χρήση κάνναβης.

Αύριο η απολογία του

Ο κατηγορούμενος θα επιστρέψει αύριο το μεσημέρι στο ανακριτικό γραφείο για να δώσει τελικά την απολογία του, η οποία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει και την περαιτέρω νομική του πορεία.

