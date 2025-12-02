Σοβαρό τροχαίο στον Ταύρο: ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνα – Τέσσερις τραυματίες, οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην οδό Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη -για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία- από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα, στη συμβολή με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβαινόντων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα, ενώ οι άλλοι δύο έχουν υποστεί ελαφρύτερες κακώσεις. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής για περαιτέρω αξιολόγηση και νοσηλεία.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.

