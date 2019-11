Στις 4.800 τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα στην Ελλάδα

Σε μείζον θέμα αναδεικνύεται η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων που είναι στην Ελλάδα, με τη δημιουργία κατάλληλων δομών φιλοξενίας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου, η υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ασυνόδευτων παιδιών, της πλέον ευάλωτης ομάδας του προσφυγικού πληθυσμού.

Όπως σημείωσε, ο αριθμός των ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα ολοένα και αυξάνεται. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι, ενώ το 2017 μιλούσαμε για κατά μέσο όρο 2.500 ασυνόδευτα παιδιά, αυτήν τη στιγμή, υπολογίζεται ότι στη χώρα μας βρίσκονται σχεδόν 4.800 ασυνόδευτοι ανήλικοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις 15 Οκτωβρίου.

«Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί, μέχρι το τέλος του έτους, δεδομένου ότι στη χώρα μας καταφθάνουν περίπου 500-600 υπήκοοι τρίτων χωρών κάθε μέρα» εκτίμησε η υφυπουργός Εργασίας, τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι από το Αφγανιστάν (43%), ένα μεγάλο μέρος προέρχεται από το Πακιστάν (25%) και ένα μικρότερο από τη Συρία (9%).

Όπως είπε, «μετά την καταγραφή τους από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το μέλλον των παιδιών αυτών μπορεί να εξελιχθεί, ως εξής: α) θα παραμείνουν στους προσφυγικούς καταυλισμούς και στα safe zones που υπάρχουν σε αυτούς, β) θα τοποθετηθούν σε κάποιον ξενώνα φιλοξενίας, είτε στα νησιά είτε στην ενδοχώρα, γ) θα τοποθετηθούν σε ξενοδοχεία σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα, δ) θα βρίσκονται σε προστατευτική φύλαξη» και συμπλήρωσε ότι «μακροχρόνια, είτε θα κάνουν αίτηση για άσυλο στην Ελλάδα, είτε θα βρεθούν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αν υπαχθούν στο καθεστώς οικογενειακής επανένωσης ή μετεγκατάστασης».

Στη συνέχεια, η κ. Μιχαηλίδου ανέλυσε τις στοχευμένες ενέργειες που υλοποιεί το υπουργείο. «Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στέγασης των ασυνόδευτων παιδιών, αλλά και να διορθωθούν λάθη του παρελθόντος, το υπουργείο στην αρχή του μήνα δεσμεύτηκε να υλοποιήσει πέντε δράσεις» υπογράμμισε η υφυπουργός Εργασίας.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι διερευνάται, μέσω του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), η δυνατότητα μετακίνησης, όσο το δυνατόν περισσότερων ασυνόδευτων ανηλίκων, από τα νησιά στην ενδοχώρα. Σημειώνεται, ότι το ΕΚΚΑ είναι υπεύθυνο για τις παραπομπές ασυνόδευτων ανηλίκων στις διάφορες μορφές φιλοξενίας (διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης, δομές φιλοξενίας-ξενώνες, ξενοδοχεία και safe zones σε ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας). Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, η επικοινωνία με την αρμόδια διεύθυνση του ΕΚΚΑ εντάθηκε, προκειμένου να καλύπτονται, όσο το δυνατόν πιο άμεσα, κενές θέσεις φιλοξενίας σε ξενώνες στην ενδοχώρα.

Μία ακόμη ενέργεια του υπουργείου, όπως δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας, ήταν η αποστολή αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συνέχιση της έκτακτης χρηματοδότησης για τη λειτουργία των ξενοδοχείων.

Ειδικότερα, είπε: «Το αρχείο, με τίτλο "Strategic Plan For The Accommodation And Care Of Unaccompanied Minors", στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές Οκτωβρίου. Το πλάνο περιλαμβάνει όλες τις πτυχές παιδικής προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης, δομές φιλοξενίας-ξενώνες, ξενοδοχεία και safe zones σε ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας). Λόγω, αφενός μεν της αυξημένης ροής υπηκόων τρίτων χωρών, αφετέρου δε του πρόχειρα μελετημένου από την προηγούμενη κυβέρνηση πλάνου σταδιακής παύσης λειτουργίας των ξενοδοχείων, περίπου 180 θέσεις ήταν κενές» σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου, επισημαίνοντας ότι, εφόσον διασφαλίστηκε η συνέχιση της χρηματοδότησης, έχουν αρχίσει να πληρώνονται αυτές οι θέσεις. Όπως ανέφερε, με βάση σημερινά στοιχεία, σε 57 από αυτές τις 180 θέσεις έχουν τοποθετηθεί παιδιά.

Παράλληλα, η υφυπουργός Εργασίας δήλωσε ότι μία σημαντική ενέργεια είναι η εντατικοποίηση της συνεργασίας με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με σκοπό την επιτάχυνση αξιοποίησης της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις μακροπρόθεσμης φιλοξενίας σε κατάλληλες δομές.

Όπως είπε, ο αρχικός στόχος της χρηματοδότησης ήταν η δημιουργία 2.000 θέσεων μακροχρόνιας φιλοξενίας σε ξενώνες. «Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα, έχουν δημιουργηθεί περίπου 1.200 θέσεις, ως αποτέλεσμα της αναποτελεσματικής υλοποίησης του προγράμματος από την προηγούμενη κυβέρνηση» υποστήριξε η κ. Μιχαηλίδου, προσθέτοντας ότι η πρόσκληση που ανακοινώθηκε, συμπεριλαμβάνει μία ευρεία λίστα επωφελουμένων, όπως, για παράδειγμα, τους Δήμους της χώρας, δημόσιους οργανισμούς, κά. Σύμφωνα με την υφυπουργό Εργασίας, η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου έδωσε έμφαση στη δημιουργία θέσεων σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις παραμέτρους, η κ. Μιχαηλίδου δήλωσε ότι στόχος είναι να βοηθήσουν και οι Δήμοι, ώστε να υπάρξουν θέσεις φιλοξενίας. «Θέλουμε τους ξενώνες να τους "τρέχουν" και οι Δήμοι. Είμαστε σε επαφή με τους Δήμους. Ήδη, έχουμε μία πρώτη επιτυχία. Μετά την επίσκεψή μου στην Κρήτη, οι Δήμοι της Κρήτης δεσμεύτηκαν για 400 θέσεις φιλοξενίας. Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα, για να ενισχύσουμε το χτίσιμο των δομών όχι μόνο με νέες ΜΚΟ, οι οποίες αναλαμβάνουν τη φιλοξενία των παιδιών, αλλά και με τη συνδρομή της πολιτείας» σχολίασε.

Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι στόχος είναι η διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου, με σκοπό τη δημιουργία νέων δομών, σε συνεργασία με ενδιαφερόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις, με γνώση και εμπειρία σε θέματα παιδικής προστασίας.

Όπως υπογράμμισε, «το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, συνεργάζονται, προκειμένου το δεύτερο να ανακαινίσει τέσσερα ακίνητα, τα οποία, μέσω διαδικασίας διαγωνισμού ή ανάθεσης, θα παραχωρηθούν προς αξιοποίηση, με σκοπό τη δημιουργία ξενώνων, που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, τουλάχιστον τρία από τα τέσσερα κτίρια θα είναι έτοιμα προς χρήση, πριν από το τέλος του χρόνου».

Επίσης, η κ. Μιχαηλίδου συμπλήρωσε ότι μία ενέργεια στην οποία προχώρησε το υπουργείο, είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης του σχεδιασμού που υπάρχει για την προώθηση εναλλακτικών μορφών παιδικής προστασίας, όπως αυτή της αναδοχής.

Σύμφωνα με την υφυπουργό Εργασίας, «η δράση αυτή αποτελεί μία μακροχρόνια λύση στο πρόβλημα στέγασης ασυνόδευτων παιδιών. Όπως αποδεικνύεται, έναν χρόνο μετά, ο νόμος περί αναδοχής του 2018 έχει σημαντικά κενά, τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν νομοθετικά. Οι σχετικές διαδικασίες δρομολογούνται ήδη εντός υπουργείου» ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, προσθέτοντας ότι σχεδιάζεται η αναδοχή παιδιών να αφορά αρχικά παιδιά από την Ελλάδα και, στη συνέχεια, παιδιά από τρίτες χώρες.

«Επιπλέον, το υπουργείο σε συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπροσώπους της στοχεύει στην επίσπευση των διαδικασιών επανεγκατάστασης και οικογενειακής επανένωσης των ασυνόδευτων ανηλίκων» υπογράμμισε η υφυπουργός Εργασίας.