Fake news η δωρεά και η ομιλία του Τομ Χανκς στην Ελλάδα

Σάλος έχει προκληθεί από την καταγγελία της συζύγου του Τομ Χανκς Ρίτα Γουίλσον ότι το Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτιστικής Διπλωματίας χρησιμοποιεί το όνομα του διάσημου ηθοποιού.

Ολα αυτά γιατί τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησαν fake news που ήθελαν τον χολιγουντιανό ηθοποιό και την σύζυγό του να δωρίζουν 1 εκατ. ευρώ για τις αρχαιολογικές εργασίες στο νησάκι Δεσποτικό που βρίσκεται κοντά στην Αντίπαρο. Δημοσιεύματα ανέφεραν ακόμη πως οι δυο τους συμμετείχαν στις εργασίες ως εθελοντές χωρίς, βέβαια, τη συνοδεία κάμερας. Έτσι, υποτίθεται πως οι δυο τους θα έρχονταν στη χώρα μας έτσι ώστε να τιμηθεί ο Τομ Χανκς από το ΚΠΙΣΝ για την προσφορά του.

Ο ηθοποιός πήρε θέση για το ζήτημα τονίζοντας ότι θα πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί για να μην εξαπατηθεί:

«Κάποιος ισχυρίζεται ότι θα εμφανιστώ σε εκδήλωση στην Αθήνα κάτι που δεν είναι ούτε υπήρξε ποτέ αλήθεια. Εισιτήρια πωλούνται με την υπόσχεση της παρουσίας μου», γράφει χαρακτηριστικά ο Τομ Χανκς και συμπληρώνει «δεν έχω μιλήσει με κανέναν σχετικά με την πιθανότητα παρουσίας μου στην εκδήλωση και οι διοργανωτές δεν είναι ειλικρινείς σε ό,τι αφορά την επικοινωνία μαζί μου. Προσέξτε να μην σας εξαπατήσουν».

To my friends in Greece. Someone is claiming that I am appearing at an event in Athens which is not and has never been true. Tickets are being sold with the promise of my presence.