Έλενα Ακρίτα: Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι θέμα για «μανταλάκια» – Έκκληση για σεβασμό στην ιδιωτικότητα

Τη δημόσια στήριξή της σε γνωστή παρουσιάστρια, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της, εξέφρασε η Έλενα Ακρίτα. Η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε παράλληλα την προστασία της ιδιωτικότητας του θύματος, υπογραμμίζοντας ότι η δημοσιότητα δεν πρέπει να μετατρέπεται σε δεύτερη δοκιμασία.

Η δημόσια στήριξη της βουλεύτριας

Η Έλενα Ακρίτα, ως βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ της παρουσιάστριας που προχώρησε σε καταγγελία για κακοποιητική συμπεριφορά. Η ίδια δήλωσε ξεκάθαρα την αλληλεγγύη της, τονίζοντας ότι «Με το θύμα. Πάντα».

Στο μήνυμά της, η κυρία Ακρίτα ανέφερε ότι κάθε γυναίκα που βρίσκει τη δύναμη να καταγγείλει κακοποιητική συμπεριφορά δικαιούται προστασία, ασφάλεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητά της. Αυτό ισχύει, όπως διευκρίνισε, ανεξάρτητα από το αν η γυναίκα είναι αναγνωρίσιμη ή όχι στο ευρύ κοινό.

Το ζήτημα της ιδιωτικότητας και η μη αναφορά ονόματος

Η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Για τον λόγο αυτό, η Έλενα Ακρίτα διευκρίνισε ότι σκόπιμα δεν αναφέρει το όνομα της καταγγέλλουσας παρουσιάστριας.

Η στάση αυτή πηγάζει από την πεποίθησή της ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί είδηση για τα «μανταλάκια», ειδικά όταν το θύμα είναι γνωστό πρόσωπο στον δημόσιο βίο. Η κυρία Ακρίτα υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της αξιοπρέπειας των γυναικών που υφίστανται τέτοιες καταστάσεις.

Η ενδοοικογενειακή βία ως κοινωνικό τραύμα

Η Έλενα Ακρίτα χαρακτήρισε την ενδοοικογενειακή βία ως ένα από τα πιο σκοτεινά και βαθιά ριζωμένα κοινωνικά τραύματα. Με αυτή τη δήλωση, η βουλεύτρια θέλησε να τονίσει τη σοβαρότητα του φαινομένου και την ανάγκη για μια πιο υπεύθυνη προσέγγιση από όλους.

Η αντιμετώπιση αυτού του κοινωνικού προβλήματος απαιτεί, σύμφωνα με την κυρία Ακρίτα, όχι την έκθεση των θυμάτων στη δημόσια σφαίρα, αλλά την παροχή ουσιαστικής προστασίας και ασφάλειας. Η ίδια επανέλαβε ότι κάθε γυναίκα που τολμά να καταγγείλει κακοποιητική συμπεριφορά έχει δικαίωμα σε προστασία και σεβασμό της ιδιωτικότητάς της, ανεξάρτητα από τη θέση της στην κοινωνία.

Η δημοσιότητα δεν πρέπει να είναι δεύτερη δοκιμασία

Ένα κεντρικό σημείο της τοποθέτησης της Έλενας Ακρίτα ήταν η άποψη ότι η δημοσιότητα δεν μπορεί να μετατρέπεται σε δεύτερη δοκιμασία για μια γυναίκα που απευθύνεται στις Αρχές. Η πράξη της καταγγελίας είναι από μόνη της μια δύσκολη διαδικασία, και η περαιτέρω έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας μπορεί να επιβαρύνει ψυχολογικά το θύμα.

Η αναγνωρισιμότητα ενός προσώπου, τόνισε η κυρία Ακρίτα, δεν καταργεί το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Ούτε δικαιολογεί τη δημόσια έκθεση μιας τόσο ευαίσθητης υπόθεσης, όπως η ενδοοικογενειακή βία. Η προστασία της ιδιωτικότητας είναι θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους πολίτες, και ειδικότερα για τα θύματα κακοποίησης.

Αλληλεγγύη χωρίς εξαιρέσεις

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Έλενα Ακρίτα απηύθυνε κάλεσμα για αλληλεγγύη προς όλες τις γυναίκες που υφίστανται βία και σε όσες αποφασίζουν να σπάσουν τη σιωπή τους. Η στήριξη αυτή, όπως υπογράμμισε, πρέπει να παρέχεται «Χωρίς αστερίσκους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε την ανάγκη για μια ενιαία στάση της κοινωνίας απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία, προσφέροντας απρόσκοπτη υποστήριξη σε κάθε θύμα. Η θέση της είναι σαφής: η προστασία και ο σεβασμός είναι αδιαπραγμάτευτα για κάθε γυναίκα που βρίσκεται σε μια τέτοια δύσκολη θέση.

Με πληροφορίες από: Topontiki