Την 1η Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη φάση πρόσληψης περίπου 30.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όπως δήλωσε το πρωί της Τρίτης (25/8) η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Η υπουργός, μιλώντας στο Open, πρόσθεσε ότι οι φετινοί διορισμοί έχουν ήδη ολοκληρωθεί μέσα στον Αύγουστο, ενώ αναφέρθηκε και σε προηγούμενες μόνιμες τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και προσωπικού.

Προσλήψεις αναπληρωτών και μόνιμοι διορισμοί

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Σοφίας Ζαχαράκη, ο πίνακας για τους αναπληρωτές θα «τρέξει» την 1η Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της πρώτης φάσης προσλήψεων για περίπου 30.000 εκπαιδευτικούς. Η υπουργός υπογράμμισε την προσπάθεια του υπουργείου να επισπεύσει τις διαδικασίες, ώστε οι προσλήψεις να γίνουν «έστω και λίγες ημέρες νωρίτερα».

Η ίδια αναφέρθηκε στους περισσότερους από 53.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και προσωπικού που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019. Επιπλέον, μέσα στον Αύγουστο έγιναν περίπου 5.300 νέοι διορισμοί. Η υπουργός τόνισε ότι η διαδικασία των προσλήψεων απαιτεί «μια διοικητική εργασία που ξεκινάει από τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς» και δεν είναι αποτέλεσμα απλών εξαγγελιών ή βαρύγδουπων δηλώσεων.

Βελτίωση συνθηκών στέγασης

Παράλληλα με τις προσλήψεις, γίνεται προσπάθεια για τη βελτίωση των διαδικασιών και των συνθηκών στέγασης των εκπαιδευτικών. Η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι το υπουργείο Παιδείας συνεργάζεται με άλλα υπουργεία για την εξεύρεση λύσεων σε αυτό το ζήτημα.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε συνέργειες με το υπουργείο Εσωτερικών, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ως παραδείγματα επιτυχημένων συνεργασιών για την εξεύρεση λύσεων στέγασης, η υπουργός ανέφερε τις περιπτώσεις του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης και του Δήμου Ιθάκης. Επιπλέον, υπάρχει συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών για την επιστροφή ενοικίων, με στόχο την ελάφρυνση του κόστους διαβίωσης των εκπαιδευτικών.

Εξελίξεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Σχετικά με τις εξελίξεις μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε ότι ο σχετικός νόμος «έχει πλήρως τη συνταγματική αναγνώριση». Η υπουργός εξήγησε ότι δύο από τις τρεις αποφάσεις του ΣτΕ αφορούσαν «εντελώς τεχνικά ζητήματα», τα οποία αυτή τη στιγμή θεραπεύονται.

Αυτά τα τεχνικά ζητήματα περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, κάποιες διαβεβαιώσεις που σχετίζονται με το κτηριολογικό των ιδρυμάτων. Η υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι απαραίτητες ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη για την επίλυση αυτών των ζητημάτων.

Επαναξιολόγηση προγραμμάτων και άδειες λειτουργίας

Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, δύο πανεπιστήμια, το Keele και το York, αναμένεται να επανακτήσουν τις άδειες λειτουργίας τους, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Επιπλέον, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, και αφού συνεδριάσει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και θεραπευθεί το ζήτημα της σύνθεσης της Επιτροπής, θα επανακτήσει την άδειά του και ένα τρίτο πανεπιστήμιο.

Το πιο ουσιαστικό σκέλος της απόφασης του ΣτΕ, σύμφωνα με την υπουργό, αφορά την κανονιστική πράξη, η οποία καθορίζει τα ποιοτικά και προσωπικά κριτήρια που ελέγχει η ΕΘΑΑΕ. Αυτή η κανονιστική πράξη «εμπλουτίζεται» αυτή τη στιγμή, και πάνω σε αυτή θα επαναξιολογηθούν τα προγράμματα που ανέδειξαν οι αποφάσεις του ΣτΕ. Αυτό σημαίνει ότι, μόλις ανακοινωθεί η επαναξιολόγηση των προγραμμάτων και στα τρία πανεπιστήμια, οι φοιτητές θα μπορούν κανονικά να προχωρήσουν στις εγγραφές τους.

Ο Εθνικός Διάλογος για το νέο λύκειο

Τέλος, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στην πορεία του Εθνικού Διαλόγου για το νέο λύκειο. Ωστόσο, η δήλωσή της σχετικά με το αποτέλεσμα του διαλόγου δεν ολοκληρώθηκε στην παρεχόμενη πηγή.

Με πληροφορίες από: Topontiki