Χαρδαλιάς: Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημοτικών κτιρίων σε έξι περιοχές – Χρηματοδότηση άνω των 6,55 εκατ. ευρώ

Στη δρομολόγηση της ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών και ιδιαίτερα ενεργοβόρων σχολικών μονάδων και δημοτικών κτιρίων προχώρησε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς. Οι παρεμβάσεις αφορούν έξι περιοχές του λεκανοπεδίου, με την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης ισάριθμων πράξεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) «Αττική 2021-2027». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΕΡΓΩ για τον Δήμο».

Οι δήμοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα

Οι νέες εντάξεις αφορούν ουσιαστικές παρεμβάσεις ενεργειακού εκσυγχρονισμού κτιρίων σε συγκεκριμένους δήμους της Αττικής. Πρόκειται για τους δήμους Βύρωνα, Ελευσίνας, Μοσχάτου-Ταύρου, Μεγαρέων, Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και Καισαριανής.

Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στη βελτίωση των υποδομών και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιρίων στις εν λόγω περιοχές. Η επιλογή των συγκεκριμένων δήμων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας για την αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων.

Στόχοι και οφέλη των παρεμβάσεων

Βασικός σκοπός του έργου είναι η επίτευξη σημαντικής μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και του λειτουργικού κόστους των δημοτικών υποδομών. Παράλληλα, επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης και της καθημερινής λειτουργίας για όλους τους χρήστες των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων μαθητών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων και πολιτών.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν επίσης στην αναβάθμιση του συνολικού κτιριακού αποθέματος των δήμων. Ταυτόχρονα, προβλέπεται περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτιρίων, συμβάλλοντας στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου για την «πράσινη» μετάβαση και την κλιματική ουδετερότητα.

Το ύψος της χρηματοδότησης και η έκταση των έργων

Με τις έξι νέες εντάξεις, οι πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΕΡΓΩ για τον Δήμο» ανέρχονται πλέον σε 15. Για το σύνολο αυτών των έργων, η συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη φτάνει το ποσό των 6.559.500 ευρώ.

Η συνολική επιφάνεια των δημοτικών και σχολικών κτιρίων που θα αναβαθμιστούν ενεργειακά ανέρχεται σε 31.000 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό καταδεικνύει την έκταση των παρεμβάσεων και την προσπάθεια για την κάλυψη σημαντικού μέρους των ενεργοβόρων υποδομών.

Οι δηλώσεις του Νίκου Χαρδαλιά

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, υπογράμμισε τη φιλοσοφία πίσω από τη δράση «ΕΝΕΡΓΩ για τον Δήμο», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν χρηματοδοτούμε αποσπασματικές εργασίες, αλλά ολοκληρωμένα έργα». Τόνισε πως μέσω αυτής της δράσης, «προχωρούμε από τον σχεδιασμό στην πράξη, χρηματοδοτώντας παρεμβάσεις με άμεσο, μετρήσιμο και διαρκές όφελος για τις τοπικές κοινωνίες».

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, οι παρεμβάσεις μετατρέπουν «παλιά και ενεργοβόρα σχολεία και δημοτικά κτίρια σε σύγχρονες, βιώσιμες και λειτουργικές υποδομές, που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, κοστίζουν λιγότερο στη λειτουργία τους και προσφέρουν καλύτερες συνθήκες στους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν». Επεσήμανε ότι η «πράσινη» μετάβαση αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν ένα σχολείο θερμαίνεται και ψύχεται αποτελεσματικότερα, όταν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται καθημερινά σε καλύτερες συνθήκες, όταν ένας δήμος μειώνει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και όταν οι δημόσιες υποδομές επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον.

Ο περιφερειάρχης επανέλαβε τη δέσμευση για ολοκληρωμένα έργα, αναφέροντας: «Δεν χρηματοδοτούμε αποσπασματικές εργασίες, αλλά ολοκληρωμένα έργα, με ενεργειακές επιθεωρήσεις πριν και μετά τις παρεμβάσεις, ώστε κάθε ευρώ ευρωπαϊκών και περιφερειακών πόρων να αποδίδει συγκεκριμένο, μετρήσιμο και πιστοποιημένο αποτέλεσμα».

Ευρύτερος περιφερειακός σχεδιασμός

Αναφερόμενος στον ευρύτερο περιφερειακό σχεδιασμό επί του ζητήματος της ενεργειακής αναβάθμισης, ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε: «Συνεργαζόμαστε στενά με τους δήμους και αξιοποιούμε με διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τους διαθέσιμους».

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr