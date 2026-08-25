Η στρατηγική Τσίπρα για τις εκλογές και η «έκρηξη» που περιμένει

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει χαράξει μια συγκεκριμένη στρατηγική ενόψει των εκλογών, η οποία περιλαμβάνει ένα διπλό «σφυροκόπημα» στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, στις 2 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει ομιλία παραμονές της ΔΕΘ, ενώ στις 9 του ίδιου μήνα θα επισκεφθεί τα περίπτερα της Έκθεσης, συναντώντας και τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Ο στόχος αυτής της προσέγγισης είναι να ασκήσει πίεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο αναγνωρίζει ως τον βασικό του αντίπαλο, σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του.

Η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα

Η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα βασίζεται στην εκτίμηση ότι η διεξαγωγή των εκλογών στο τέλος της κυβερνητικής θητείας λειτουργεί υπέρ του. Θεωρεί ότι αυτή η χρονική συγκυρία του δίνει την ευκαιρία να αναδείξει το στοιχείο της κυβερνησιμότητάς του. Παράλληλα, ποντάρει στο ενδεχόμενο περαιτέρω φθοράς της κυβέρνησης, όπως επισημαίνουν στενοί συνεργάτες του.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, έχουν προγραμματιστεί σημαντικές συναντήσεις. Στις 28 Αυγούστου θα συνεδριάσουν οι τομεάρχες του, οι οποίοι λειτουργούν ως σκιώδης κυβέρνηση ακολουθώντας το βρετανικό μοντέλο. Την επόμενη ημέρα, στις 29 Αυγούστου, θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή, η οποία αναμένεται να εγκρίνει τις προγραμματικές θέσεις της ΕΛΑΣ. Αυτές οι θέσεις θα παρουσιαστούν στη Θεσσαλονίκη.

Οι προγραμματικές θέσεις και οι «εκρήξεις»

Οι βασικοί άξονες των προγραμματικών θέσεων που θα παρουσιαστούν στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη στήριξη των φοροαπαλλαγών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, περιλαμβάνουν τη δομική ανασυγκρότηση του κράτους και την ανάπτυξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Σύμφωνα με δήλωση που έγινε στη στήλη εξ απορρήτων του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχουν δύο «εκρήξεις» που αναμένονται. Η πρώτη «έκρηξη» ήταν η δεύτερη θέση που κατέλαβε η ΕΛΑΣ με το που ανακοινώθηκε. Η δεύτερη «έκρηξη» προβλέπεται να είναι αυτή των δεύτερων εκλογών.

Το σενάριο των δεύτερων εκλογών

Στην Αμαλίας, όπου συζητούνται τα σενάρια, εξετάζεται το ενδεχόμενο η ΕΛΑΣ να βγει δεύτερη στις πρώτες εκλογές, με μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή την περίπτωση, εκτιμάται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Το σενάριο συνεχίζει προβλέποντας ότι στις δεύτερες εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας θα αποκτήσει δυναμική. Εκτιμάται ότι εκείνος θα είναι σε θέση να συγκροτήσει κυβέρνηση συνεργασίας, σε αντίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο συντάκτης της στήλης σημειώνει ότι προσωπικά δεν θεωρεί πολύ πιθανό αυτό το σενάριο, αλλά υπογραμμίζει ότι δείχνει την κινούμενη άμμο στην οποία βρίσκεται το πολιτικό σύστημα και την αβεβαιότητα των εκλογών και της συγκρότησης κυβέρνησης, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα σήμερα.

Αντιδράσεις από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ

Η ανακοίνωση της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη δέχτηκε σφοδρή κριτική τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε την ενέργεια πολιτικό unfair.

Ο κ. Μαρινάκης απέδωσε την κριτική στο ότι ο κ. Τσίπρας σπάει το πρωτόκολλο της ΔΕΘ, σύμφωνα με το οποίο ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι αυτός που εγκαινιάζει την έκθεση με ομιλία και συνέντευξη τύπου. Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «παλιόπαιδο». Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επίσης ενοχλήθηκε και για το γε.

Με πληροφορίες από: Newsit