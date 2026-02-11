Στην Άγκυρα στρέφεται σήμερα το διπλωματικό ενδιαφέρον, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, με την Αθήνα να προσέρχεται στο τραπέζι με στόχο τη διατήρηση των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Το πρόγραμμα της ημέρας είναι πυκνό, με την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών στο επιβλητικό προεδρικό μέγαρο να έχει προγραμματιστεί για τις 15:15. Θα ακολουθήσει η διευρυμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου, η υπογραφή συμφωνιών και οι κοινές δηλώσεις στις 17:30. Ξεχωριστή σημασία έχει η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο επίσημο δείπνο που θα παρατεθεί προς τιμήν της ελληνικής αποστολής, μετά από πρόσκληση του Τούρκου Προέδρου.

Στο επίκεντρο της «θετικής ατζέντας» βρίσκονται:

Η ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και οι επενδύσεις.

και οι επενδύσεις. Η συνεργασία στο Μεταναστευτικό , όπου ήδη καταγράφεται μείωση των ροών κατά 66% το τελευταίο έτος.

, όπου ήδη καταγράφεται μείωση των ροών κατά 66% το τελευταίο έτος. Το πρόγραμμα διευκόλυνσης βίζας για Τούρκους πολίτες σε 12 νησιά του Αιγαίου.

για Τούρκους πολίτες σε 12 νησιά του Αιγαίου. Θέματα πολιτικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού.

Παρά το κλίμα εξομάλυνσης, οι αποστάσεις στα μεγάλα εθνικά ζητήματα παραμένουν. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει πως η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ δεν βρίσκεται στην επίσημη ατζέντα, καθώς δεν συντρέχουν ακόμη οι προϋποθέσεις, ενώ κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως η Ελλάδα προσέρχεται στον διάλογο με αυτοπεποίθηση και χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης από τις κόκκινες γραμμές του Διεθνούς Δικαίου.

Τον Πρωθυπουργό συνοδεύει πολυμελής κυβερνητική ομάδα, αποτελούμενη από 10 υπουργούς και υφυπουργούς (μεταξύ των οποίων οι Γ. Γεραπετρίτης, Κ. Πιερρακάκης και Μ. Χρυσοχοΐδης), οι οποίοι θα έχουν παράλληλες επαφές με τους Τούρκους ομολόγους τους για την εμβάθυνση της λειτουργικής σχέσης των δύο κρατών.

