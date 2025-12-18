Σε νέα φάση έντονης εσωστρέφειας εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καθώς το επεισόδιο στο Στρασβούργο με πρωταγωνιστή τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά και θύμα τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο εξελίσσεται σε μείζον πολιτικό και θεσμικό ζήτημα για την Κουμουνδούρου.

Το περιστατικό, που φέρεται να σημειώθηκε σε μπαρ της γαλλικής πόλης στο περιθώριο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό του κόμματος όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο ένα ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα.

Άμεσες κινήσεις από την ηγεσία

Με το θέμα να φτάνει γρήγορα στα ανώτατα κλιμάκια, ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, ενημέρωσε τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο και ζήτησε εξηγήσεις από τον ίδιο τον ευρωβουλευτή. Η αντίδραση της ηγεσίας υπήρξε ταχεία: ο Νίκος Παππάς απομακρύνθηκε από την ευρωομάδα και κινήθηκε η διαδικασία παραπομπής του στην Επιτροπή Δεοντολογίας, με ανοιχτό πλέον το ενδεχόμενο διαγραφής του από το κόμμα.

Την ίδια ώρα, η πολιτική ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωστοποίησε ότι εξετάζει την υπόθεση με αυστηρότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι κάθε καταγγελία για άσκηση βίας αντιμετωπίζεται με μηδενική ανοχή.

Φυγή από το Στρασβούργο και ερωτήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το επεισόδιο ο ευρωβουλευτής φέρεται να αποχώρησε εσπευσμένα από το Στρασβούργο, περνώντας σε γερμανικό έδαφος και επιστρέφοντας αεροπορικώς στην Αθήνα, προκειμένου να αποφύγει τη διαδικασία του αυτοφώρου. Το στοιχείο αυτό προσθέτει νέα ερωτήματα και εντείνει την πολιτική πίεση.

Εσωκομματικές ενστάσεις και διαφοροποιήσεις

Παρά τη σκληρή γραμμή της ηγεσίας, δεν έλειψαν οι εσωτερικές ενστάσεις. Ο Παύλος Πολάκης εξέφρασε επιφυλάξεις, τόσο για την πλήρη εικόνα των γεγονότων όσο και για το πολιτικό κόστος μιας διαγραφής σε μια περίοδο που το κόμμα επιχειρεί να ανακτήσει ισορροπίες. Η στάση αυτή επανέφερε στο προσκήνιο παλαιότερες εσωκομματικές εντάσεις και υπογράμμισε τις διαφορετικές αναγνώσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

Δημόσιες παρεμβάσεις και συγκρίσεις

Το περιστατικό προκάλεσε και δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών, με χαρακτηριστική την τοποθέτηση της Έλενας Ακρίτα, η οποία επεσήμανε την ταχύτητα αντίδρασης της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ σε σύγκριση με άλλες πολιτικές δυνάμεις σε ζητήματα συμπεριφοράς και δικαιωμάτων, ανοίγοντας νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η ανάρτηση Παππά και η απάντηση του δημοσιογράφου

Ο ίδιος ο Νίκος Παππάς, με μοναδική δημόσια παρέμβαση μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, παραδέχθηκε «λανθασμένη αντίδραση», αφήνοντας ωστόσο αιχμές για τη στάση του δημοσιογράφου. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε περαιτέρω αντιδράσεις.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Γιαννόπουλος έχει καταθέσει μήνυση, περιγράφοντας αναλυτικά τα γεγονότα και δηλώνοντας ότι υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, χωρίς να απαιτείται άρση ασυλίας, γεγονός που επιταχύνει τις εξελίξεις.

Ευρωπαϊκές και πολιτικές συνέπειες

Σε πολιτικό επίπεδο, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον με περιορισμένη παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γεγονός που δημιουργεί ζητήματα συνοχής και εκπροσώπησης. Η υπόθεση Παππά έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα δοκιμάζεται από εσωτερικές ανακατατάξεις, σενάρια νέων πολιτικών σχημάτων και ανοιχτές πληγές στο εσωτερικό του.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, τόσο για την τελική κομματική και ευρωπαϊκή τύχη του Νίκου Παππά όσο και για τη συνολική εικόνα και σταθερότητα του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συγκυρία που κάθε λάθος κίνηση μεγεθύνεται πολιτικά.

