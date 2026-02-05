Η ημέρα ξεκίνησε με τον ουρανό να θυμίζει απόκοσμο σκηνικό. Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ επιβεβαιώνεται με τον πιο ηχηρό τρόπο: ισχυρές βροχές, θυελλώδεις νοτιάδες που φτάνουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και ένα πυκνό πέπλο αφρικανικής σκόνης που κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Αν είστε στην Αττική, οπλιστείτε με υπομονή για το μεσημέρι, καθώς το «κύμα» θα χτυπήσει την πρωτεύουσα πριν την απογευματινή εκτόνωση.

Πού θα πέσει το περισσότερο νερό

Τα φαινόμενα δεν αστειεύονται και η έντασή τους θα μετατοπίζεται όσο περνάει η ώρα:

Ιόνιο & Ήπειρος: Τα δύσκολα είναι τώρα. Ισχυρές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Τα δύσκολα είναι τώρα. Ισχυρές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Πελοπόννησος: Η δυτική και νότια πλευρά θα δοκιμαστεί μέχρι αργά το βράδυ.

Η δυτική και νότια πλευρά θα δοκιμαστεί μέχρι αργά το βράδυ. Ανατολική Μακεδονία & Θράκη : Η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι τη νύχτα.

: Η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι τη νύχτα. Αιγαίο & Δωδεκάνησα: Το μεσημέρι μπαίνουν στο «χορό» τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα τα Δωδεκάνησα με ακραίους ανέμους.

Προσοχή στις μετακινήσεις: Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη όχι μόνο λόγω της βροχής αλλά και της σκόνης, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για πιθανές χαλαζοπτώσεις στα δυτικά και τα βορειοανατολικά.



Η «ακτινογραφία» των επόμενων ημερών: Πότε έρχεται η ηρεμία;

Αν ελπίζετε σε άμεση βελτίωση, τα νέα είναι ανάμικτα. Η κακοκαιρία κάνει έναν κύκλο και επιστρέφει.

Παρασκευή 6/2: Μια ανάσα και πάλι βροχές Το πρωί τα Δωδεκάνησα θα «παλεύουν» ακόμα με τα τελευταία έντονα φαινόμενα, αλλά γρήγορα ο καιρός θα ανοίξει. Μην γελαστείτε όμως. Από το μεσημέρι στα δυτικά ξεκινάει νέος γύρος βροχών. Η θερμοκρασία θα πάρει την ανηφόρα, αγγίζοντας τους 20°C στην Κρήτη.

Σάββατο 7/2: Το «παράθυρο» της άνοιξης Θα είναι η καλύτερη μέρα του τριημέρου για τις περισσότερες περιοχές. Λίγες νεφώσεις, σκόνη κυρίως στα νότια και θερμοκρασία σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για Φεβρουάριο. Μόνο αργά το βράδυ στα βορειοδυτικά θα ξαναρχίσουν οι καταιγίδες.

Κυριακή 8/2 & Δευτέρα 9/2: Η επιστροφή του χειμώνα

Την Κυριακή το σκηνικό χαλάει ξανά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και χιόνια στα βορειοδυτικά ορεινά. Η Δευτέρα προμηνύεται ακόμα πιο δύσκολη, με τη θερμοκρασία να πέφτει αισθητά και τις καταιγίδες να γενικεύονται.

Φαίνεται πως ο Φεβρουάριος αποφάσισε να μας θυμίσει ότι είναι ο μήνας των ανατροπών. Η πολιτική προστασία παραμένει σε ετοιμότητα, ελπίζοντας πως αυτή τη φορά ο κρατικός μηχανισμός δεν θα βρεθεί -ξανά- προ εκπλήξεως από τα «προβλεπόμενα».

Διαβάστε ακόμα: Διπλό κύμα «λασποβροχής» και θυελλώδεις άνεμοι: Η κακοκαιρία προ των πυλών