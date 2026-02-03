Καιρός: «Δεκαήμερο βροχών» προ των πυλών – Η Πέμπτη η πιο επικίνδυνη ημέρα

Σε τροχιά παρατεταμένης κακοκαιρίας εισέρχεται η χώρα, με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο να προειδοποιεί για διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά που θα φέρουν ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες. Το σκηνικό θα συμπληρώσει η έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, μετατρέποντας τις βροχοπτώσεις σε λασποβροχές.

Αν και πρόκειται για τυπικές κακοκαιρίες της εποχής, η διάρκεια και η ένταση των φαινομένων απαιτούν αυξημένη εγρήγορση, ειδικά από το βράδυ της Τετάρτης.

Το χρονοδιάγραμμα της αστάθειας

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου: Η κακοκαιρία ξεκινά από τα δυτικά και βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου (Η ημέρα-«κλειδί»): Αναμένεται η πιο δύσκολη ημέρα, με γενικευμένες βροχές και ισχυρές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο μπορεί να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ.

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου: Τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται στα βορειοδυτικά και τα Δωδεκάνησα, με την υπόλοιπη χώρα να παρουσιάζει τοπική αστάθεια.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου: Σταδιακή ύφεση, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά, φτάνοντας στη Βόρεια Κρήτη ακόμη και τους 24°C.

Τι πρέπει να προσέξουμε

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει τέσσερις βασικούς κανόνες προστασίας:

Ρέματα & Ποτάμια: Αποφεύγουμε τη διέλευση από ιρλανδικές διαβάσεις και πλημμυρισμένους δρόμους.



Αποφεύγουμε τη διέλευση από ιρλανδικές διαβάσεις και πλημμυρισμένους δρόμους. Στάθμευση: Δεν παρκάρουμε κάτω από δέντρα, καθώς το κορεσμένο έδαφος και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσης.



Δεν παρκάρουμε κάτω από δέντρα, καθώς το κορεσμένο έδαφος και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσης. Μετακινήσεις : Περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων καταιγίδων.



: Περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων καταιγίδων. Φερτά υλικά: Προσοχή σε ορεινές περιοχές για πιθανές κατολισθήσεις ή μεταφορά υλικών.

Για άλλη μια φορά, η πολιτική προστασία καλείται να διαχειριστεί ένα «τυπικό» για την εποχή φαινόμενο. Το ερώτημα είναι αν τα αντιπλημμυρικά έργα και ο καθαρισμός των ρεμάτων θα αντέξουν στην πράξη ή αν θα βρεθούμε ξανά στο ίδιο έργο θεατές, με τις υποδομές να καταρρέουν στην πρώτη σοβαρή νεροποντή.

