Καιρός: «Δεκαήμερο βροχών» προ των πυλών – Η Πέμπτη η πιο επικίνδυνη ημέρα

Σε τροχιά παρατεταμένης κακοκαιρίας εισέρχεται η χώρα, με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο να προειδοποιεί για διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά που θα φέρουν ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες. Το σκηνικό θα συμπληρώσει η έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, μετατρέποντας τις βροχοπτώσεις σε λασποβροχές.

Αν και πρόκειται για τυπικές κακοκαιρίες της εποχής, η διάρκεια και η ένταση των φαινομένων απαιτούν αυξημένη εγρήγορση, ειδικά από το βράδυ της Τετάρτης.

Το χρονοδιάγραμμα της αστάθειας

  • Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου: Η κακοκαιρία ξεκινά από τα δυτικά και βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο.
  • Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου (Η ημέρα-«κλειδί»): Αναμένεται η πιο δύσκολη ημέρα, με γενικευμένες βροχές και ισχυρές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο μπορεί να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ.
  • Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου: Τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται στα βορειοδυτικά και τα Δωδεκάνησα, με την υπόλοιπη χώρα να παρουσιάζει τοπική αστάθεια.
  • Σάββατο 7 Φεβρουαρίου: Σταδιακή ύφεση, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά, φτάνοντας στη Βόρεια Κρήτη ακόμη και τους 24°C.

Τι πρέπει να προσέξουμε
Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει τέσσερις βασικούς κανόνες προστασίας:

  • Ρέματα & Ποτάμια: Αποφεύγουμε τη διέλευση από ιρλανδικές διαβάσεις και πλημμυρισμένους δρόμους.
  • Στάθμευση: Δεν παρκάρουμε κάτω από δέντρα, καθώς το κορεσμένο έδαφος και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσης.
  • Μετακινήσεις: Περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων καταιγίδων.
  • Φερτά υλικά: Προσοχή σε ορεινές περιοχές για πιθανές κατολισθήσεις ή μεταφορά υλικών.

Για άλλη μια φορά, η πολιτική προστασία καλείται να διαχειριστεί ένα «τυπικό» για την εποχή φαινόμενο. Το ερώτημα είναι αν τα αντιπλημμυρικά έργα και ο καθαρισμός των ρεμάτων θα αντέξουν στην πράξη ή αν θα βρεθούμε ξανά στο ίδιο έργο θεατές, με τις υποδομές να καταρρέουν στην πρώτη σοβαρή νεροποντή.

