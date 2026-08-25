Χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν στη μετακίνηση ιστορικού κάστρου στην Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία, εκατοντάδες άνθρωποι συμμετέχουν ενεργά στη μετακίνηση του ιστορικού πύργου του κάστρου Χιροζάκι, στην επαρχία Αομόρι. Η διαδικασία αυτή, που πραγματοποιείται με τη δύναμη των χεριών και τη βοήθεια σχοινιών, κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης. Ο κεντρικός οχυρωμένος πύργος πρέπει να μετακινηθεί προκειμένου να επισκευαστεί ένα τείχος που υπέστη σοβαρές ζημιές από ισχυρό σεισμό.

Η ανάγκη για μετακίνηση και η μέθοδος «hikiya»

Ο κεντρικός, οχυρωμένος πύργος του κάστρου Χιροζάκι, στην επαρχία Αομόρι της Ιαπωνίας, χρειάστηκε να μετακινηθεί προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής ενός τείχους. Το συγκεκριμένο τείχος είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από έναν ισχυρό σεισμό, καθιστώντας αναγκαία την προσωρινή μετατόπιση του πύργου.

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για αυτή τη μετακίνηση είναι γνωστή ως «hikiya» και περιλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινης δύναμης. Ο πύργος, ο οποίος αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό αγαθό εθνικής σημασίας, τοποθετήθηκε πάνω σε ειδικές ράγες. Οι αρχές αποφάσισαν να μην τον αποσυναρμολογήσουν, αλλά να τον μετακινήσουν προσωρινά για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες. Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς το 2015 πραγματοποιήθηκε η πρώτη hikiya με πρωτοβουλία πολιτών, αλλά και η πρώτη μετακίνηση κάστρου με αυτή τη μέθοδο εδώ και περίπου έναν αιώνα.

Τεράστιο ενδιαφέρον και διεθνής συμμετοχή

Η διαδικασία της μετακίνησης προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον από το κοινό. Η ζήτηση για συμμετοχή ήταν σχεδόν τετραπλάσια από τις διαθέσιμες θέσεις, καθώς περίπου 8.000 άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση για τις 1.800 διαθέσιμες θέσεις μέσα σε δύο ημέρες. Ο Κενσούκε Χαγιασάκα, επικεφαλής του τμήματος πάρκων και χώρων πρασίνου του δήμου Χιροζάκι, δήλωσε ότι οι συμμετοχές δεν ήταν μόνο από την πόλη, αλλά από όλη την Ιαπωνία και το εξωτερικό.

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν άτομα από τη Νοτιοανατολική Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, αναδεικνύοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα του εγχειρήματος. Ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διαδικασία ήταν ο 61χρονος Μοτοχάρου Νακάτα, ο οποίος ταξίδεψε από τη Χιροσίμα. Ο κ. Νακάτα είχε συμμετάσχει και στην προηγούμενη μετακίνηση πριν από 11 χρόνια και δήλωσε ότι ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό να το κάνει ξανά, περιγράφοντας την εμπειρία ως τη μοναδική ευκαιρία να τραβήξει κανείς ένα κάστρο.

Η πρόοδος των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα

Εναλλάξ, ομάδες περίπου 80 ατόμων τραβούν σχοινιά μήκους 30 μέτρων, μετακινώντας σταδιακά τον ιστορικό πύργο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, οι συμμετέχοντες κατάφεραν να μετακινήσουν το κτίσμα κατά 1,13 μέτρα, ενώ την επόμενη ημέρα, Κυριακή 23 Αυγούστου, πρόσθεσαν ακόμη 1,09 μέτρα στην απόσταση.

Η χειροκίνητη μετακίνηση θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου, με περίπου 4.100 ανθρώπους να έχουν προγραμματιστεί να συμμετάσχουν. Μέσω αυτής της προσπάθειας, ο πύργος αναμένεται να μετακινηθεί συνολικά κατά περίπου 5 μέτρα. Το υπόλοιπο τμήμα της διαδρομής, περίπου 73 μέτρα, θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση μηχανημάτων μέχρι το τέλος του έτους. Οι εργασίες στο τείχος ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024, με τις 2.185 πέτρες του να επανατοποθετούνται στις αρχικές τους θέσεις, και τώρα μένει μόνο ο πύργος να επιστρέψει στη βάση του.

Η μοναδικότητα του κάστρου Χιροζάκι

Ο πύργος του Χιροζάκι είναι ένας από τους μόλις 12 αυθεντικούς πύργους κάστρων που έχουν απομείνει στην Ιαπωνία. Η σημασία του είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς είναι ο μοναδικός αυθεντικός πύργος κάστρου στην περιοχή Τοχόκου.

Η ιδιότητά του ως σημαντικό πολιτιστικό αγαθό εθνικής σημασίας υπογραμμίζει την προσοχή και τη φροντίδα με την οποία αντιμετωπίζεται αυτή η πρωτοποριακή και ιστορική μετακίνηση, διασφαλίζοντας τη διατήρηση ενός μοναδικού μνημείου για τις επόμενες γενιές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta