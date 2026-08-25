Αποζημιώσεις σε επενδυτές επιβάλλει ο Άρειος Πάγος σε τράπεζες για τοποθετήσεις υψηλού ρίσκου

Δύο ιστορικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου ξεκαθαρίζουν επί της ουσίας τις υποχρεώσεις των τραπεζών, επιβάλλοντας αυστηρές ποινές σε δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για υποθέσεις private banking και επενδύσεων υψηλού ρίσκου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η αναφορά στις συμβάσεις πως ο πελάτης έλαβε μόνος του την επενδυτική απόφαση δεν αρκεί, όταν η τράπεζα έχει ουσιαστικά διαμορφώσει την επιλογή του. Οι αποφάσεις αυτές ορίζουν ένα νέο πλαίσιο ευθυνών για τις τράπεζες, τονίζοντας την ανάγκη για σαφή και εξατομικευμένη ενημέρωση των επενδυτών.

Οι υποχρεώσεις των τραπεζών και η ενημέρωση των επενδυτών

Ο Άρειος Πάγος υπογράμμισε με τις αποφάσεις του ότι η ενημέρωση που παρέχεται στους πελάτες πρέπει να είναι σαφής, κατανοητή και εξατομικευμένη. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες οφείλουν να προσαρμόζουν την πληροφόρηση ανάλογα με τις γνώσεις, την εμπειρία, τους στόχους και την οικονομική κατάσταση του κάθε επενδυτή. Δεν είναι αρκετό να αναφέρεται στις συμβάσεις ότι ο πελάτης ανέλαβε μόνος του την επενδυτική απόφαση, όταν η τράπεζα έχει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της επιλογής.

Οι δικαστές απέρριψαν επίσης τον ισχυρισμό περί συνυπαιτιότητας των επενδυτών, αναδεικνύοντας την πρωταρχική ευθύνη των τραπεζών για την παροχή ολοκληρωμένης και ακριβούς πληροφόρησης. Οι αποφάσεις αυτές θέτουν ένα σημαντικό προηγούμενο για την προστασία των επενδυτών από ακατάλληλες ή παραπλανητικές τοποθετήσεις υψηλού ρίσκου.

Η δικαίωση του 74χρονου συνταξιούχου

Στην υπόθεση υπ’ αρ. 765/2026, ένας 74χρονος συνταξιούχος δικαιώθηκε και του επιδικάστηκε αποζημίωση ύψους 140.590,20 ευρώ. Η αποζημίωση αφορούσε μια επένδυση σε ομόλογο, για την οποία η τράπεζα δεν τον είχε ενημερώσει επαρκώς. Συγκεκριμένα, δεν του παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη μειωμένη εξασφάλιση του τίτλου, τη χαμηλή πιστοληπτική του διαβάθμιση και τη σύνθετη φύση του.

Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι η έλλειψη αυτής της κρίσιμης ενημέρωσης συνιστά παράλειψη των υποχρεώσεων της τράπεζας. Ο ισχυρισμός της τράπεζας περί συνυπαιτιότητας του επενδυτή απορρίφθηκε, ενισχύοντας τη θέση ότι η ευθύνη για την ορθή και πλήρη ενημέρωση βαραίνει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Η περίπτωση της επένδυσης των 280.000 ευρώ στο Private Banking

Μια παρόμοια κρίση διατυπώθηκε και στην απόφαση υπ’ αρ. 364/2026, η οποία αφορά επένδυση περίπου 280.000 ευρώ από πελάτη τράπεζας. Ο συγκεκριμένος πελάτης διατηρούσε επί χρόνια κυρίως απλές και προθεσμιακές καταθέσεις, πριν μεταφερθεί στο Private Banking. Το 2005, στέλεχος του τμήματος του πρότεινε μετ’ επιτάσεως ένα ομόλογο, παρουσιάζοντάς το ως προϊόν που αντιστοιχούσε στο συντηρητικό του προφίλ.

Το ομόλογο παρουσιάστηκε στον πελάτη ως προϊόν που προσομοίαζε σε προθεσμιακή κατάθεση, με «μηδενικό ρίσκο» και «καλή απόδοση». Ωστόσο, η πραγματική φύση του προϊόντος ήταν διαφορετική, καθώς επρόκειτο για τίτλο της δευτερογενούς αγοράς, μειωμένης εξασφάλισης, με διαβάθμιση BB. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πελάτης δεν έλαβε τις αναγκαίες πληροφορίες για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους της επένδυσης.

Ο καθοριστικός ρόλος της τράπεζας στη διαμόρφωση των επενδυτικών αποφάσεων

Το ανώτατο δικαστήριο καθόρισε ουσιαστικά τον ρόλο που είχε η τράπεζα στη συγκεκριμένη επένδυση, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της ότι απλώς λάμβανε και εκτελούσε τις εντολές του πελάτη, χωρίς να συμμετέχει στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων. Οι δικαστές έκριναν ότι στην πραγματικότητα υπήρχε σχέση παροχής επενδυτικών συμβουλών.

Παρά τη δήλωση στη σύμβαση ότι οι εντολές αποτελούσαν «απόρροια της ελεύθερης επιλογής» του πελάτη, η τράπεζα δεν περιοριζόταν στην εκτέλεση μιας ήδη ειλημμένης απόφασης. Αντιθέτως, συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωσή της, υποδεικνύοντας το προϊόν και παρουσιάζοντάς το ως κατάλληλο και ασφαλές για το προφίλ του επενδυτή, γεγονός που την καθιστά υπεύθυνη για την ελλιπή ενημέρωση.

Απόρριψη της συνυπαιτιότητας του επενδυτή

Ο Άρειος Πάγος απέρριψε και στην περίπτωση αυτή τον ισχυρισμό της τράπεζας περί συνυπαιτιότητας του επενδυτή. Η τράπεζα υποστήριξε ότι ο πελάτης θα έπρεπε να είχε πουλήσει το ομόλογο όταν η αξία του άρχισε να μειώνεται. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι όταν ο επενδυτής αντιλήφθηκε την πτώση της αξίας του τίτλου, απευθύνθηκε στους υπαλλήλους του Private Banking.

Αυτό το γεγονός ενισχύει την άποψη ότι ο επενδυτής βασιζόταν στην καθοδήγηση και την ενημέρωση της τράπεζας, και όχι ότι ενεργούσε ανεξάρτητα και με πλήρη επίγνωση των κινδύνων. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει την υποχρέωση των τραπεζών να παρέχουν συνεχή και ορθή ενημέρωση, ακόμη και μετά την αρχική τοποθέτηση, ειδικά σε περιπτώσεις private banking όπου η σχέση εμπιστοσύνης είναι αυξημένη.

Με πληροφορίες από: Topontiki