Ο Καναδάς απαντά στους δασμούς του Τραμπ με αντίμετρα 20 δισ. δολαρίων

Η κυβέρνηση του Καναδά αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα την απάντησή της στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μία νέα κλιμάκωση στον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο χωρών. Τα αντίμετρα της Οτάβα θα αφορούν εξαγωγές χάλυβα και αυτοκινήτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αμερικανικοί δασμοί και η διακοπή των συνομιλιών

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να θέσει άμεσα σε ισχύ δασμούς ύψους 50% σε καναδικές εισαγωγές, συνολικής αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τη διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δασμοί που ανακοινώθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο θα αφορούν συγκεκριμένα όλα τα οχήματα, τα φορτηγά – τόσο τα μικρά όσο και τα μεγάλα –, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, καθώς και τον χάλυβα. Αυτοί οι δασμοί προβλέπεται να αυξηθούν κατά 50% και θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, είχε προηγουμένως αποφασίσει να διακόψει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απόφασή του βασίστηκε στην εκτίμηση ότι ήθελε να αποφύγει μία «κακή συμφωνία» για τη χώρα του, θεωρώντας ότι οι όροι δεν ήταν ευνοϊκοί.

Η απάντηση της Οτάβα

Σε απάντηση στις κινήσεις του Αμερικανού προέδρου, η κυβέρνηση του Καναδά θα παρουσιάσει σήμερα τους δικούς της νέους δασμούς. Αυτοί θα επιβληθούν στις εξαγωγές χάλυβα και αυτοκινήτων που προορίζονται για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ύψος των καναδικών δασμών θα είναι το ίδιο με αυτό των αμερικανικών, δηλαδή θα αφορούν προϊόντα συνολικής αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η έναρξη ισχύος των καναδικών αντιμέτρων έχει οριστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου.

Την απάντηση της Οτάβα πρόκειται να παρουσιάσουν σήμερα, στις 16:00 ώρα Ελλάδας, οι Καναδοί υπουργοί Οικονομικών, Βιομηχανίας και Εργασίας. Η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει από την πρωτεύουσα του Καναδά.

Σκληρές δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις, κατηγορώντας τον Καναδά ότι «κλέβει τις ΗΠΑ εδώ και χρόνια». Υπογράμμισε επίσης ότι «δεν θα συμπεριφερόμαστε στον Καναδά σαν να ήταν μια πολιτεία πλέον!».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προτείνει επανειλημμένα ο Καναδάς να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν την ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Επιπλέον, ο Τραμπ κατήγγειλε ότι «στο εμπόριο και με άλλους τρόπους επίσης είναι μεταξύ των χειρότερων χωρών παγκοσμίως για να συναλλάσσεσαι». Πρόσθεσε δε ότι «νιώθουν ότι τους χρωστάμε και παρ’ όλα αυτά δεν χρειαζόμαστε τον Καναδά, εκείνοι μας χρειάζονται», τονίζοντας την αμερικανική θέση στην εμπορική διαμάχη.

Η καναδική θέση στην εμπορική διαμάχη

Από την πλευρά της, η καναδική κυβέρνηση κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι «ζητούν πάρα πολλά και προσφέρουν πολύ λίγα» στις διαπραγματεύσεις. Η θέση αυτή οδήγησε τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ στην απόφαση να διακόψει τις συνομιλίες, προκειμένου να αποφύγει μία «κακή συμφωνία» για τον Καναδά.

Η σημερινή ανακοίνωση των αντιμέτρων από την Οτάβα αποτελεί άμεση απάντηση στην επιβολή των αμερικανικών δασμών και εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο χωρών. Οι Καναδοί αξιωματούχοι τονίζουν τη σημασία της προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας τους, απέναντι στις αμερικανικές απαιτήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki