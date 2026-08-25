Άνοδος για το Brent στα 93 δολάρια εν μέσω αβεβαιότητας για τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν

Σε ανοδική τροχιά επιστρέφουν οι τιμές στην αγορά πετρελαίου, μετά τη χθεσινή «διόρθωση», καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την κλιμάκωση της οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ στο Ιράν. Το αργό πετρέλαιο Brent ενισχύεται και πάλι προς τα 93 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικού τύπου αργό WTI κερδίζει έδαφος πάνω από τα 85 δολάρια. Η αγορά, ωστόσο, παραμένει αβέβαιη για το αποτέλεσμα των αμερικανικών μέτρων και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τις ενεργειακές ροές στην ευρύτερη περιοχή.

Η επιστροφή του Brent σε ανοδική τροχιά

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ενισχύθηκε και πάλι προς τα 93 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης, 25 Αυγούστου 2026, μειώνοντας τις απώλειες που είχαν καταγραφεί στην προηγούμενη συνεδρίαση. Αυτή η ανοδική κίνηση σηματοδοτεί την επιστροφή των τιμών σε θετικό πρόσημο, μετά από μια περίοδο διόρθωσης.

Παράλληλα, το αμερικανικού τύπου αργό WTI ακολούθησε παρόμοια πορεία, κερδίζοντας έδαφος και διαμορφώνοντας την τιμή του πάνω από τα 85 δολάρια. Η γενικότερη τάση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνεται από την προσεκτική αξιολόγηση των επενδυτών σχετικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις οικονομικές πιέσεις που ασκούνται σε βασικούς παραγωγούς.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ και η πίεση στο Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει την οικονομική πίεση στο Ιράν, επηρεάζοντας όχι μόνο την Ισλαμική Δημοκρατία αλλά και τους εμπορικούς της εταίρους. Μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στο στόχαστρο των αμερικανικών μέτρων είναι και η Κίνα, γεγονός που προσδίδει επιπλέον πολυπλοκότητα στην κατάσταση.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε συγκεκριμένα σχέδια για την απομόνωση του Ιράν. Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν την επιβολή κυρώσεων σε χώρες που επιμένουν να συνεργάζονται με την Τεχεράνη, δημιουργώντας ένα πλαίσιο οικονομικών περιορισμών για όσους διατηρούν δεσμούς με το Ιράν.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι στα έθνη που συνεργάζονται με το Ιράν θα δοθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, θα πρέπει να διακόψουν τους δεσμούς τους με την Τεχεράνη, προκειμένου να αποφύγουν την αντιμετώπιση μονομερών κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διχασμένη η αγορά για την αποτελεσματικότητα των μέτρων

Παρά την κλιμάκωση της πίεσης από τις ΗΠΑ, οι αγορές παραμένουν αβέβαιες και διχασμένες ως προς την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Υπάρχει έντονη αμφιβολία για το εάν οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών θα συμβάλουν στην επιτάχυνση ή, αντιθέτως, στην καθυστέρηση μιας πιθανής επίλυσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αυτή η αβεβαιότητα επεκτείνεται και στο ζήτημα του πλήρους ανοίγματος του Πορθμού του Ορμούζ, ενός στρατηγικής σημασίας περάσματος για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Η διχασμένη άποψη της αγοράς αντανακλά την πολυπλοκότητα της γεωπολιτικής κατάστασης και την αδυναμία πρόβλεψης των μακροπρόθεσμων συνεπειών των κυρώσεων.

Αυξημένοι κίνδυνοι για τις ενεργειακές ροές στη Μέση Ανατολή

Εν τω μεταξύ, οι κίνδυνοι για τις ενεργειακές ροές στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής παραμένουν αυξημένοι, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ανησυχίας στην αγορά πετρελαίου. Γεγονότα που καταγράφηκαν πρόσφατα υπογραμμίζουν την ευαίσθητη κατάσταση στην περιοχή.

Το Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε και ακινητοποιήθηκε κοντά στο Ομάν, ένα περιστατικό που αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή. Αυτό το συμβάν ενισχύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου.

Επιπλέον, οι μαχητές Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, δήλωσαν ότι πυροβόλησαν ένα σαουδαραβικό υπερδεξαμενόπλοιο. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα ενώ το πλοίο έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα, προσθέτοντας ένα ακόμη επεισόδιο στην αλυσίδα των εντάσεων που επηρεάζουν την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Με πληροφορίες από: Newsit